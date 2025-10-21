Así son los nuevos aviones de Lufthansa que operarán en rutas de Bogotá a Europa: datos y destinos

El Grupo Lufthansa, que opera la aerolínea del mismo nombre y Edelweiss, reveló la llegada de un nuevo avión a su flota. La aeronave cubrirá varias rutas, entre esas, las que saldrán desde el aeropuerto El Dorado de Bogotá hacia Europa. Con el nuevo modelo se espera innovar en la experiencia de viaje, que por el momento solo cuenta con la capital colombiana y Rio de Janeiro, en Brasil, entre sus planes para la región.

“Aunque Colombia no es nuestro mercado más grande, vemos a Bogotá como una gran potencia justamente también por las características de mercado interno, pero también por la ubicación geográfica. Es un hub súper relevante más al norte en comparación con Brasil”, dijo Katrin Dalibor, directora senior de ventas para Sudamérica en Grupo Lufthansa, en una entrevista para Valora Analitik.

Dalibor le confirmó al medio citado que Colombia y Brasil serán los únicos países de la región que recibirán los nuevos aviones Boeing 787, adquiridos por el Grupo Lufthansa para empezar el proceso de reemplazo de su flota de aviones A340. "La aeronave completamente nueva comenzará a finales de octubre, que vendrá integrada con el nuevo producto Allegres", adelantó la ejecutiva. Las rutas que cubrirán conectarán Bogotá con ciudades de Alemania y Suiza.



¿Cómo serán los nuevos aviones de Lufthansa que operarán en rutas de Bogotá?

De acuerdo con la empresa, el modelo Boeing 787 Dreamliner es "uno de los aviones más modernos y eficientes de nuestra época". El pasado 9 de octubre la compañía confirmó que los viajeros procedentes de Fráncfort, en Alemania, ya podían experimentar de la nueva cabina Allegris de Lufthansa en los 787. "Disfrutar de una comodidad excepcional en todas las clases. Lufthansa utiliza para ello sus nuevos Dreamliners con cabinas de última generación. El primer vuelo de Allegris de Fráncfort a Toronto, Canadá, despega hoy", aseguraron en ese momento.



La compañía dijo que también se ofrecerá el servicio desde Fráncfort con Allegris a Río de Janeiro, Bogotá y Hyderabad, en la India, según su calendario de invierno. Asimismo, a partir de diciembre lo tendrían en su ruta a Austin, en Texas, EE. UU. Lufthansa destaca que este modelo tiene una silenciosa cabina, con una "generosa sensación de espacio y su nuevo concepto de iluminación. Las innovadoras ventanas y el ambiente agradable contribuyen a crear una sensación de bienestar a bordo".

Lufthansa también ha sido enfático en las vistas mejoradas durante el vuelo de sus diferentes rutas. "Las ventanas del Dreamliner son más grandes que las de ningún otro avión. Gracias a su posición elevada, puede admirar el horizonte incluso aunque vaya sentado en la fila central. Además, con solo pulsar un botón puede atenuar la cantidad de luz que entra en la cabina".



Las tecnologías de última generación y los ligeros materiales compuestos hacen posible que este modelo de avión consuma hasta un 30 % menos de combustible que los modelos anteriores. "Con 2,5 litros de combustible por cada 100 km, es uno de los aviones para rutas de larga distancia más eficientes de la flota de Lufthansa".



¿De qué se trata la cabina Allegris en los aviones de Lufthansa?

Las cabinas Allegris están disponibles en el Airbus A350-900 desde Múnich desde mayo de 2024. "Más de medio millón de pasajeros de todas las clases ya han experimentado el nuevo concepto de asientos (...) Los pasajeros pueden esperar una experiencia exclusiva y personalizada en todas las clases, con conceptos de asientos innovadores, materiales de alta calidad y tecnología de vanguardia", aseguraron.

Lufthansa asegura que con la cabina Allegris la experiencia de viaje está completamente mejorada en todas las clases. "Desde Economy y Premium Economy hasta Business Class. ¿Quiere su propio refugio personal sobre las nubes? Pruebe nuestra nueva Business Class. Todos los asientos están dispuestos a lo largo del pasillo y, por lo tanto, siempre se puede acceder a ellos directamente".

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL