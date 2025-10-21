En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ÁLVARO URIBE
ANDRÉS GÓMEZ
JUAN FELIPE RINCÓN
TORMENTA TROPICAL MELISSA
CHAMPIONS LEAGUE
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Así son los nuevos aviones de Lufthansa que operarán en rutas de Bogotá a Europa: datos y destinos

Así son los nuevos aviones de Lufthansa que operarán en rutas de Bogotá a Europa: datos y destinos

El Grupo Lufthansa reveló cómo será el nuevo modelo de avión que pronto empezará a operar rutas desde el aeropuerto El Dorado de Bogotá hacia varios destinos de Europa.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 21 de oct, 2025
Comparta en:
Así son los nuevos aviones de Lufthansa que operarán en rutas de Bogotá a Europa: datos y destinos
Lufthansa ofrece vuelos con un nuevo modelo de avión.
Lufhtansa

Publicidad

Publicidad

Publicidad