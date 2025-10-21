En vivo
Tras absolución de Álvaro Uribe, ¿qué viene en el caso contra el expresidente? Presentarán recurso

Tras absolución de Álvaro Uribe, ¿qué viene en el caso contra el expresidente? Presentarán recurso

El Tribunal Superior de Bogotá absolvió en segunda instancia al expresidente de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal por los que había sido sentenciado a 12 años de prisión domiciliaria. Víctimas anunciaron medidas.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 21 de oct, 2025
