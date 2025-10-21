Tormenta tropical Melissa: situación del Magdalena y La Guajira tras incremento de estado de alerta

La onda tropical AL98, que se estaba desarrollando en el mar Caribe, elevó su categoría a la tormenta tropical Melissa en la mañana de este martes 21 de octubre. Por esta razón, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), en conjunto con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), incrementaron los estados de alerta para varios departamentos de la costa Atlántica.

"La tormenta tropical Melissa ubicada sobre el oriente del mar Caribe, cerca de 14,3N 71,7W con vientos máximos sostenidos de 83 km/h y una presión mínima central de 1003 mb se desplaza hacia el occidente a 22 km/h", se lee en el comunicado del Ideam. La entidad explicó que el desarrollo de este sistema "mantiene una afectación directa sobre el nororiente del territorio colombiano con pronóstico de lluvias, tormentas eléctricas y vientos entre moderados a fuertes para la tarde y noche de hoy martes".

Estados de alerta en departamentos de Colombia por tormenta tropical Melissa

Se espera que de manera indirecta la tormenta tropical Melissa, para las demás zonas del Caribe colombiano, tanto continental como marítima, provoque lluvias de variada intensidad. Debido a que el sistema se elevó a la categoría de tormenta tropical, el estado de alerta de los diferentes departamentos de Colombia tuvo varios cambios. Se incrementó el estado de alerta de "Alistamiento" para los departamentos de La Guajira y Magdalena, que deberán tener especial atención.



El Ideam también explicó que el estado de "Aviso" regiría a los departamentos de Atlántico, Bolívar, Córdoba, Sucre, Antioquia y Chocó (Golfo de Urabá), mientras que el de "Vigilancia" sería para San Andrés, Providencia y Santa Catalina y también para los cayos o islas menores del norte del archipiélago.

En el departamento del Atlántico se han presentado inundaciones por desbordamientos de arroyos debido a las fuertes lluvias ocasionadas por los fenómenos de la época del año y los efectos de la tormenta tropical Melissa. Sobre las 8:00 p. m. el Ideam emitirá un nuevo comunicado sobre el estado del sistema en el mar Caribe.



