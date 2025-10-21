En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ÁLVARO URIBE
ANDRÉS GÓMEZ
JUAN FELIPE RINCÓN
TORMENTA TROPICAL MELISSA
CHAMPIONS LEAGUE
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Tormenta tropical Melissa: situación del Magdalena y La Guajira tras incremento de estado de alerta

Tormenta tropical Melissa: situación del Magdalena y La Guajira tras incremento de estado de alerta

El Ideam compartió un nuevo informe sobre la tormenta tropical Melissa que se encuentra en el mar Caribe. La entidad actualizó los estados de alerta para varios departamentos que se han visto afectados por los efectos del sistema de ciclón.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 21 de oct, 2025
Comparta en:
Tormenta tropical Melissa: situación de Magdalena y La Guajira tras incremento de estado de alerta

Publicidad

Publicidad

Publicidad