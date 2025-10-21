En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ÁLVARO URIBE
ANDRÉS GÓMEZ
JUAN FELIPE RINCÓN
TORMENTA TROPICAL MELISSA
CHAMPIONS LEAGUE
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Noticias Caracol  / JUDICIAL  / El general (r) William Rincón será el nuevo director de la Policía Nacional: ¿quién es?

El general (r) William Rincón será el nuevo director de la Policía Nacional: ¿quién es?

Su nombramiento fue confirmado por Noticias Caracol y se informó que se oficializará con el retiro del mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, cuya salida del puesto fue anunciada por el presidente Gustavo Petro.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 21 de oct, 2025
Comparta en:
William Rincón

Publicidad

Publicidad

Publicidad