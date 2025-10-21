En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ÁLVARO URIBE
ANDRÉS GÓMEZ
JUAN FELIPE RINCÓN
TORMENTA TROPICAL MELISSA
CHAMPIONS LEAGUE
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados de la Lotería de la Cruz Roja último sorteo martes 21 de octubre: números ganadores

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja último sorteo martes 21 de octubre: números ganadores

En la noche de esta martes se lleva a cabo el último sorteo de la Lotería de la Cruz Roja. Conozca los números ganadores y qué premios hay en esta ocasión.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 21 de oct, 2025
Comparta en:
Resultados de la Lotería de la Cruz Roja último sorteo martes 21 de octubre: números ganadores
Imagen de referencia de ganadora de la Lotería de la Cruz Roja.
Getty Images/ Lotería de la Cruz Roja

Publicidad

Publicidad

Publicidad