Número ganador del Sinuano Día: resultados del último sorteo del jueves 5 de noviembre

Inicia el mes de noviembre y la expectativa entre la comunidad de apostadores en Colombia se renueva con fuerza. Este jueves 5 de noviembre de 2026, el Sinuano Día abre una nueva jornada para miles de ciudadanos que, con boleto en mano, confían en sus combinaciones predilectas para obtener un dividendo económico favorable antes del cierre de semana.



Para brindar acceso inmediato a los datos de la fecha, encabezamos esta cobertura informativa con la consola de actualización, la cual completaremos con las cifras ganadoras tan pronto como la mesa técnica y las autoridades territoriales legalicen las balotas extraídas.



Resultados del 5 de Noviembre

NÚMEROS GANADORES QUINTA BALOTA

Trámite Legal y Requisitos Fiscales para Reclamar un Premio

Si la fortuna le sonrió en el sorteo de la tarde de este 5 de noviembre, debe tener en cuenta que el cobro del incentivo está regulado por la Ley 643 de 2001 y las disposiciones del Estatuto Tributario en Colombia. El procedimiento legal exige los siguientes requisitos:

Integridad del tiquete: El comprobante emitido por la terminal es un título valor al portador/nominal. Debe entregarse en condiciones impecables, sin enmendaduras, tachaduras, arrugas extremas ni daños sobre el código de barras o la serie numérica. Identificación obligatoria: El ganador debe presentarse en el punto de atención con su cédula de ciudadanía original o documento de extranjería vigente. Escala de desembolso: Los premios de menor monto se entregan de forma inmediata en los puntos de venta autorizados como SuperGIROS o Record. Sin embargo, cuando el acumulado del premio alcance o supere las 48 UVT (Unidad de Valor Tributario), el trámite requiere gestionarse directamente ante la sede administrativa central del concesionario. Retención en la fuente: En cumplimiento de las obligaciones fiscales vigentes, a los incentivos que igualen o superen el umbral de las 48 UVT se les practica un descuento del 20% por concepto de Ganancias Ocasionales, recursos que son recaudados de manera directa para el sostenimiento del sistema general de salud en Colombia.

Mecánica de Apuesta y Plan de Premios

El Sinuano Día opera mediante la extracción aleatoria de números a través de cuatro baloteras independientes, asignadas para entregar cifras del 0 al 9. Este chance se destaca por brindar una completa libertad presupuestaria al apostador, permitiendo registrar números desde montos mínimos accesibles en cualquier agencia autorizada.

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La liquidación del premio depende de la precisión del acierto alcanzado:



Cuatro Cifras Exactas (Pleno): Entrega la mayor tasa de retorno al pagar 4.500 veces el valor de la apuesta.

Entrega la mayor tasa de retorno al pagar el valor de la apuesta. Tres Cifras Finales: Premia la coincidencia exacta de las tres últimas balotas devolviendo 400 veces lo invertido.

Premia la coincidencia exacta de las tres últimas balotas devolviendo lo invertido. Dos Cifras Finales: Otorga un dividendo de 50 veces la suma jugada.

Otorga un dividendo de la suma jugada. Una Cifra Final: Garantiza un retorno de 5 veces el dinero apostado al acertar la última posición.

Emisión en Directo y Horario Oficial

El sorteo del Sinuano Día se realiza los 365 días del año, incluyendo domingos y festivos, puntualmente a las 2:30 p. m. (hora de Colombia). La transmisión oficial en directo se emite para todo el país a través de la señal del canal regional Telecaribe, contando con la supervisión continua de auditores y delegados de los entes territoriales.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.