Deicy Jiménez publicó video de un encuentro con el expresidente y Petro respondió

Deicy Jiménez, la mujer que asegura haber tenido relaciones con el expresidente Gustavo Petro y haber hecho parte de una supuesta red de mujeres contratadas en el gobierno anterior a cambio de favores sexuales, publicó en la noche de este 4 de noviembre un video para demostrar que habría tenido un encuentro íntimo con el exmandatario.

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En el video, de alrededor de un minuto de duración, se ve a Petro y a Jiménez, por momentos desenfocados, sosteniendo una conversación privada en un ambiente íntimo. “Hoy publicó este video como prueba de que estoy diciendo la verdad. Los colombianos merecen saber quién es Gustavo Petro. Confío en la justicia y le pido a esa justicia y al Gobierno que no permita que ni a mi familia ni a mí nos pase nada. Si algo nos llega a suceder hago responsable a Petro”, escribió Jiménez en el texto que acompaña el clip.



La mujer ha manifestado que tiene fotografías, videos y conversaciones que respaldaban sus señalamientos, pero este video es el primero que publica sobre la supuesta relación. Si bien no prueba que haya recibido contratos a cambio de favores sexuales, si demuestra que tenía un vínculo cercano e incluso íntimo con Petro.



La abogada Dina Luz Malo informó que asumió la representación de Deicy Jiménez en condición de víctima en relación con la denuncia que presentó contra Petro por hechos de violencia sexual. En un comunicado, la defensora habló sobre la existencia del video divulgado por su representada, el cual -indicó- será puesto a disposición de las autoridades este 5 de noviembre, para que sea incorporado a la investigación y valorado conforme a la ley. “La voz de una mujer que denuncia no puede ser silenciada por el miedo”, añadió.

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En medio de este proceso, la Corte Suprema de Justicia ordenó una inspección judicial a la Secretaría del Senado de la República con el fin de obtener contratos que habría tenido en la unidad de trabajo legislativos, con qué congresista, con qué condiciones y si se cumplieron todos los requisitos.

¿Qué respondió Petro?

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Luego de que se revelara este video, el expresidente Gustavo Petro se refirió al tema en la red X, donde manifestó que ha pasado buena parte de su vida enfrentando juicios y ataques por denunciar la violencia y la corrupción. “Desde que la política se trasladó a las redes, esos ataques no cesan, y los juicios mediáticos llegan siempre antes que los de los tribunales”, señaló.

Deicy Jiménez, la mujer que denunció haber recibido contratos en el gobierno anterior a cambio de favores sexuales, publicó un video con el objetivo de demostrar que tenía una relación íntima con el expresidente Gustavo Petro. No menciona cuándo ni en qué lugar; es decir, no es… pic.twitter.com/vpjOi4LcgR — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 5, 2026

Puntualizó que el actual es uno más y lo enfrentará ante los jueces y con la verdad. “Nunca usé un contrato del Estado para obtener favores de nadie. Las mujeres que trabajaron en mi gobierno llegaron por su capacidad y su esfuerzo, y no merecen que se manche su nombre para atacarme”, aseguró.

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El exmandatario colombiano dijo que este video no lo ha valorado ningún perito y que, de hecho, nadie sabe todavía de cuándo es, de dónde viene ni qué muestra en realidad. “Lo único cierto es que en él no hay corrupción: no hay un contrato, ni un pago, ni una decisión de gobierno. Quien busca justicia entrega sus pruebas a la Corte, no a los titulares”, dijo.

En otro punto, manifestó que quienes reproducen imágenes de la supuesta intimidad de las personas para ganar una discusión política, creando cortinas de humo, “les pregunto si eso es periodismo o es otra cosa”.

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