Resultados del Caribeña Día de hoy, jueves 5 de noviembre: ¿cuál fue el número ganador?

El primer jueves de noviembre moviliza a miles de apostadores en las diferentes regiones del país. Este jueves 5 de noviembre de 2026, los puntos de venta y agencias autorizadas registran una constante actividad de usuarios que buscan tentar a la suerte con La Caribeña Día, uno de los juegos de apuestas permanentes más tradicionales, transparentes y de mayor recordación en Colombia.



Además del entusiasmo por los incentivos en efectivo, la comercialización legal del chance cumple un propósito social clave bajo la supervisión de Coljuegos. Un porcentaje de la venta de cada tiquete formalmente expedido se transfiere directamente a la financiación de la salud pública regional, transformando el entretenimiento diario en recursos para la red hospitalaria del país.



Instrucciones de Ley para el Cobro de Premios

Para quienes resulten favorecidos en la jornada de hoy, la Ley 643 de 2001 determina los requerimientos obligatorios para reclamar las ganancias sin contratiempos:

Presentación del Tiquete Original: El formulario impreso es la única prueba válida ante la ley. Debe entregarse en perfecto estado, libre de tachaduras, enmiendas, encolados o roturas. Premios Menores (< 48 UVT / aprox. $2.513.000 COP): Se cobran de forma inmediata y en efectivo en cualquier punto físico o agencia de la red autorizada, presentando la cédula de ciudadanía original. Premios Mayores (≥ 48 UVT): Deben tramitarse en la sede administrativa principal del operador autorizando el diligenciamiento del formulario de control de activos (SIPLAFT). A estos valores se les efectúa una retención del 20% por concepto del impuesto a las ganancias ocasionales. Plazo de Prescripción: El derecho a reclamar cualquier incentivo del chance expira al cumplir un (1) año calendario a partir de la fecha de realización del sorteo. Expirado dicho periodo, los recursos no cobrados pasan de forma definitiva al sector salud.

Formatos de Apuesta y Escala de Rendimiento

El chance brinda una flexibilidad total, permitiendo al jugador seleccionar libremente tanto los números como el monto a invertir:

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Inversión Mínima : Se puede participar desde un costo básico de $500 pesos colombianos (más el impuesto del IVA legal).

: Se puede participar desde un costo básico de colombianos (más el impuesto del IVA legal). Directo (4 cifras) : Otorga $4.500 pesos por cada peso apostado al coincidir exactamente en el orden de extracción.

: Otorga $4.500 pesos por cada peso apostado al coincidir exactamente en el orden de extracción. Directo (3 cifras) : Paga $400 pesos por peso invertido al acertar las tres primeras o las tres últimas cifras en orden exacto.

: Paga $400 pesos por peso invertido al acertar las tres primeras o las tres últimas cifras en orden exacto. Modalidad Combinado : Premia al jugador si sus cuatro números seleccionados coinciden con los extraídos en las urnas, sin importar el orden final de salida.

: Premia al jugador si sus cuatro números seleccionados coinciden con los extraídos en las urnas, sin importar el orden final de salida. Aciertos de 2 y 1 Cifra ("Pata" y "Uña"): Retribuyen $50 pesos y $5 pesos por cada peso apostado, respectivamente.

Casilla de Resultados Oficiales

Consulte a continuación el recuadro dispuesto para la validación del sorteo correspondiente a este jueves 5 de noviembre:



Premio Principal (4 Cifras) [ _ _ _ _ ] Quinta Balota (Incentivo Promocional) [ _ ]

(Boletín en desarrollo: Las cuatro cifras ganadoras y la balota adicional se registrarán en este tablero inmediatamente concluya la extracción de las 2:30 p. m. y el concesionario emita el reporte oficial de aprobación).



Operación Técnica, Transmisión y Redes de Venta

El procedimiento del sorteo se ejecuta a través de cuatro urnas automáticas con balotas numeradas del 0 al 9 para definir la secuencia principal de cuatro cifras. De manera complementaria, se selecciona una "quinta balota", mecanismo utilizado por los distribuidores para activar promociones de temporada, acumulados o planes de doble chance.



Frecuencia de Emisión : Se realiza de lunes a sábado a las 2:30 p. m. (quedando los premios cargados y validados en el sistema sobre las 4:00 p. m.). Los domingos y festivos opera en franja vespertina habitual.

: Se realiza de (quedando los premios cargados y validados en el sistema sobre las 4:00 p. m.). Los domingos y festivos opera en franja vespertina habitual. Transmisión de Televisión : Se emite en vivo a través de las pantallas del canal regional Telecaribe .

: Se emite en vivo a través de las pantallas del canal regional . Comercialización: Disponible en todo el territorio nacional en los puntos de atención presencial y digital de SuperGiros y Sured.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.