Número ganador Sinuano Día último sorteo: resultados oficiales del miércoles 23 de septiembre

El chance en Colombia continúa consolidándose como una de las alternativas de entretenimiento y suerte preferidas por miles de ciudadanos. Entre la amplia oferta de juegos de apuestas permanentes, el Sinuano Día ocupa un lugar de privilegio gracias a su arraigo regional y su presencia nacional. Este miércoles 23 de septiembre de 2026, la expectativa se renueva al mediodía entre quienes buscan acertar la combinación ganadora que les entregue un importante impulso económico.

Si usted compró su tiquete para el sorteo de hoy, conserve su boleto a mano. A continuación, presentamos el recuadro oficial que se actualizará tan pronto los delegados del juego certifiquen las balotas ganadoras de la jornada.



Tablero Oficial de Resultados: Miércoles 23 de Septiembre

NÚMERO GANADOR SINUANO DÍA:

QUINTA BALOTA:

Requisitos y paso a paso para reclamar su premio

Ganar un premio en el chance requiere seguir un procedimiento formal ajustado a la normativa vigente. Si los números de su tiquete coinciden con el reporte de este 23 de septiembre, tenga en cuenta los siguientes pasos:



Protección del documento: El tiquete físico es el único título valor válido para certificar la apuesta. Debe conservarse en perfecto estado, sin tachaduras, roturas ni enmendaduras que alteren el código de barras o los números impresos. Presentación de la cédula: El titular que registró la jugada debe acudir personalmente a un punto de atención autorizado (como las redes de SuperGIROS o Record) presentando su cédula de ciudadanía original. Cobro por taquilla vs. trámite especial: Los incentivos de menor cuantía se desembolsan directamente en efectivo en los puntos de venta. Sin embargo, cuando el monto alcanza o supera las 48 UVT (Unidad de Valor Tributario), el cobro se realiza en la sede central de la entidad distribuidora. Retención por ganancias ocasionales: De acuerdo con la legislación tributaria colombiana, a los premios que superen el tope citado de 48 UVT se les aplica un descuento del 20% en la fuente por concepto de Ganancias Ocasionales, recurso que se destina de manera directa al sistema de salud pública del país.

¿A qué hora juega el Sinuano Día y dónde ver la transmisión?

El sorteo del Sinuano Día destaca por su estricta puntualidad. Se lleva a cabo los siete días de la semana, de lunes a domingo (incluyendo días festivos y feriados nacionales), exactamente a las 2:30 p. m. (hora oficial de Colombia).

La emisión en directo del sorteo se realiza a través de la señal abierta del canal regional Telecaribe. Asimismo, para quienes no se encuentran frente a un televisor a la hora de la extracción de balotas, los concesionarios autorizados publican las cifras ganadoras minutos después en sus plataformas digitales, aplicaciones móviles y en las pantallas informativas de sus puntos físicos.



Dinámica de juego y rendimiento del plan de premios

Entender cómo opera el Sinuano Día es fundamental para maximizar la experiencia de juego. El sistema se basa en cuatro baloteras independientes, cada una cargada con dígitos del 0 al 9, lo que arroja una combinación final de cuatro números.



A diferencia de otros juegos de azar con precios cerrados, el chance le da al apostador total libertad sobre su presupuesto. Es posible realizar jugadas desde montos muy accesibles (comúnmente desde los $500 pesos) y el premio final dependerá directamente de la modalidad y de la suma invertida:



Acierto de 4 cifras (Pleno): Otorga un pago equivalente a 4.500 veces la suma apostada.

Otorga un pago equivalente a la suma apostada. Acierto de 3 cifras: Entrega una retribución de 400 veces el valor invertido.

Entrega una retribución de el valor invertido. Acierto de 2 cifras: Genera un dividendo de 50 veces el monto jugado.

Genera un dividendo de el monto jugado. Acierto de 1 cifra (Última posición): Paga 5 veces el dinero apostado.

Recuerde que jugar a través de redes autorizadas no solo garantiza la transparencia del sorteo y el cobro efectivo de sus incentivos, sino que contribuye activamente al financiamiento de la salud de los colombianos.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.