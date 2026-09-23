Resultados Caribeña Día hoy, miércoles 23 de septiembre: ¿cuál fue el número ganador?

Los terminales de apuestas en todo el país registran un alto volumen de jugadas en esta jornada de mitad de semana. Este miércoles 23 de septiembre de 2026, la atención de los apostadores se centra en la edición diurna de La Caribeña, una de las modalidades de apuesta permanente con mayor participación e historial de confiabilidad dentro del sistema de juegos de suerte y azar en Colombia.

Las transferencias a la salud pública departamental, administradas conforme a las normativas de Coljuegos, constituyen un componente central del modelo del chance legal en el país. A través del recaudo generado en cada tiquete formalmente registrado, se destinan aportes permanentes para el financiamiento de la infraestructura de atención médica regional.



Cifras oficiales y boletín del sorteo

Consulte el resultado oficial correspondientes a la emisión de este miércoles 23 de septiembre:



Número Ganador (4 Cifras) [ _ _ _ _ ] Quinta Balota (Adicional) [ _ ]

(Información en desarrollo: Las cuatro cifras principales y la balota complementaria se actualizarán una vez culminada la extracción en vivo de las 2:30 p. m. y publicado el reporte del concesionario).



Requisitos legales para la entrega y cobro de premios

En caso de acertar la combinación del día, el proceso de liquidación y cobro se rige bajo la Ley 643 de 2001 y sus decretos reglamentarios:

Presentación del Tiquete Original: Es condición obligatoria entregar el formulario físico en buen estado, sin roturas, tachaduras, enmiendas ni alteraciones de impresión. Premios Inferiores a 48 UVT (menores a ~$2.513.000 COP): Se reclaman directamente en los puntos de venta o agencias comerciales autorizadas con la sola presentación del documento de identidad original. Premios Iguales o Superiores a 48 UVT: Requieren acudir a la sede central de la red liquidadora para diligenciar el formulario de identificación de origen de fondos (SIPLAFT). A estos montos se les aplica la retención tributaria en la fuente del 20% por ganancias ocasionales. Vencimiento de Términos: El derecho al cobro de cualquier incentivo prescibe exactamente al cumplir un (1) año calendario contado desde la fecha de realización del sorteo. Expirado el plazo, los valores no reclamados se transfieren al sector salud.

Modalidades de juego, tarifas y distribución de ganancias

El chance se diferencia de las loterías de billete preimpreso al permitir una selección personalizada del número y del monto a apostar:



Inversión Mínima : Se pueden sellar apuestas a partir de $500 pesos más IVA.

: Se pueden sellar apuestas a partir de más IVA. Directo (4 cifras) : Retribuye $4.500 pesos por cada peso apostado al acertar la combinación completa en el orden extraído.

: Retribuye $4.500 pesos por cada peso apostado al acertar la combinación completa en el orden extraído. Directo (3 cifras) : Entrega $400 pesos por peso apostado al acertar las tres últimas o tres primeras cifras exactas.

: Entrega $400 pesos por peso apostado al acertar las tres últimas o tres primeras cifras exactas. Combinado : Premia al acertar los cuatro dígitos elegidos sin importar el orden de salida de las balotas.

: Premia al acertar los cuatro dígitos elegidos sin importar el orden de salida de las balotas. Modalidad "Pata" y "Uña": Pagan $50 pesos (dos últimas cifras) y $5 pesos (última cifra) por cada peso invertido, respectivamente.

El sorteo opera con cuatro urnas neumáticas automatizadas para las cifras principales y una urna adicional para la denominada "quinta balota", utilizada por los operadores para promociones acumuladas y modalidades de doble chance.



Horarios habituales : De lunes a sábado a las 2:30 p. m. (con registro total en sistemas de red sobre las 4:00 p. m.). Los domingos y festivos opera en franja vespertina.

: De lunes a sábado a las 2:30 p. m. (con registro total en sistemas de red sobre las 4:00 p. m.). Los domingos y festivos opera en franja vespertina. Transmisión de Televisión : Se emite por la señal abierta del canal regional Telecaribe .

: Se emite por la señal abierta del canal regional . Redes Autorizadas: Comercializado nacionalmente en las sucursales y terminales de SuperGiros y Sured.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.