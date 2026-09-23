Resultados Chontico Día hoy: números ganadores del miércoles 23 de septiembre de 2026

Este miércoles, 23 de septiembre de 2026, se lleva a cabo un nuevo sorteo correspondiente al chance Chontico Día. Como es habitual, este juego de azar inicia a la 1 de la tarde y se transmite en YouTube a través de canales autorizados. Recuerde que los sorteos se realizan todos los días sin importar si sean domingos o festivos.



Chontico Día: resultados del 23 de septiembre de 2026

Números ganadores:

Quinta cifra:

Tras la publicación del resultado del Chontico Día, los participantes pueden verificar sus tiquetes para determinar si acertaron una, dos, tres o las cuatro cifras del número sorteado, dependiendo de la modalidad elegida al momento de realizar la apuesta.



Modalidades de juego del Chontico

Una de las características de este chance es que permite diferentes formas de participación. Los jugadores pueden seleccionar un número de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999 y definir la modalidad en la que desean apostar. Entre las opciones más comunes se encuentran los aciertos de una cifra, dos cifras, tres cifras o el número completo. También existen modalidades que tienen en cuenta el orden de las cifras y otras en las que se premian combinaciones determinadas por las reglas del operador autorizado.

Por esta razón, antes de jugar es importante revisar las condiciones específicas de la apuesta realizada y conservar el comprobante emitido en el punto de venta autorizado. El Chontico es un juego regional asociado al Valle del Cauca y cuenta con varias modalidades de sorteos durante la semana. Además del Chontico Día, los apostadores pueden participar en el Chontico Noche, mientras que también existe el Super Chontico Millonario, que tiene una programación especial.

Con el paso de los años, este sorteo ha ampliado su alcance y hoy es consultado por jugadores de distintas zonas del país que siguen diariamente los resultados para conocer si sus números resultaron favorecidos. Como ocurre con todos los juegos de azar autorizados en Colombia, los resultados son definidos mediante sorteos y cada jornada es independiente de las anteriores. Por ello, los expertos recuerdan que los números ganadores de días pasados no influyen en los resultados futuros.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL