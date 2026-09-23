Cayó MiLoto otra vez: ganador se llevó $120 millones de pesos; resultados 22 de septiembre 2026

La buena racha de MiLoto continúa. Apenas un día después de que un apostador se quedara con el premio mayor en el sorteo del lunes 21 de septiembre, el acumulado volvió a caer en la noche de este martes 22 de septiembre de 2026, dejando nuevamente a un colombiano con un millonario premio.



El resultado ha llamado la atención de miles de jugadores en todo el país, pues no es común que el premio mayor tenga ganadores en sorteos consecutivos. La expectativa era alta luego de que el lunes 21 de septiembre un jugador de Bello, Antioquia, se llevara un acumulado de 550 millones de pesos con los números 13, 17, 33, 34 y 35. Ahora, la suerte volvió a sonreírle a otro apostador durante el sorteo 611 realizado este martes, confirmando que MiLoto sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más populares entre los colombianos.



Resultados MiLoto del martes 22 de septiembre de 2026

De acuerdo con los resultados oficiales divulgados tras el sorteo, la combinación ganadora estuvo conformada por los números:



18 - 20 - 01 - 08 - 03

Con esta combinación, el acumulado disponible para la jornada encontró ganador, por lo que una nueva persona se convirtió en millonaria gracias a este producto operado por Baloto. La noticia ha generado interés entre los aficionados a los juegos de suerte y azar, especialmente porque el premio mayor ya había sido entregado apenas la noche anterior. Según reportes conocidos tras el sorteo del lunes, durante 2026 MiLoto ha registrado múltiples ganadores en diferentes regiones del país, demostrando que el juego reparte con frecuencia sus acumulados.

¿Qué es MiLoto y por qué ha ganado tanta popularidad?

MiLoto es una mecánica adicional de Baloto diseñada para ofrecer premios millonarios con una inversión relativamente baja. El juego comenzó a operar en Colombia bajo la concesión administrada por el Operador Nacional de Juegos S.A.S. y cuenta con autorización de Coljuegos. Una de sus principales ventajas es que permite participar por un acumulado inicial desde 120 millones de pesos con una apuesta de apenas 4.000 pesos. Además, las probabilidades de obtener premios secundarios son más amplias que en otros juegos de números tradicionales.

Desde su lanzamiento en octubre de 2023, el producto ha entregado millones de premios y ha transferido importantes recursos al sistema de salud colombiano mediante los derechos de explotación de los juegos de azar.



Cómo jugar MiLoto en Colombia

La mecánica es sencilla:



Elegir cinco números del 1 al 39 sin repetir.

La selección puede hacerse de manera manual o automática.

El sistema realiza posteriormente el sorteo de cinco balotas.

Ganan premios quienes logren acertar 2, 3, 4 o los 5 números sorteados.

El juego funciona bajo un esquema paramutual, lo que significa que el valor de algunos premios puede depender de la cantidad de ganadores y del nivel de ventas registrado en cada sorteo. Actualmente, cada apuesta tiene un costo de 4.000 pesos, IVA incluido. El premio mayor arranca desde 120 millones de pesos y aumenta cuando no aparecen ganadores en la categoría principal. Además del gran acumulado, existen premios para quienes logran cuatro o tres aciertos y un beneficio equivalente al valor de la apuesta para quienes obtienen dos aciertos.



MiLoto realiza sus sorteos cuatro veces por semana, específicamente los lunes, martes, jueves y viernes, lo que les permite a los apostadores tener varias oportunidades de participar durante la semana. Cada jornada atrae a miles de jugadores en todo el país que buscan acertar la combinación ganadora y quedarse con el acumulado millonario.



Las extracciones se realizan en horario nocturno y son transmitidas oficialmente para todo el país. De acuerdo con la información del operador y los canales autorizados, los sorteos suelen efectuarse entre las 10:00 p. m. y las 11:15 p. m., dependiendo de la programación establecida para cada jornada. Quienes deseen participar pueden comprar sus apuestas en los puntos autorizados de SuperGIROS y Su Red distribuidos en Colombia, así como a través de los canales digitales oficiales de Baloto.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

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