Subió precio del dólar hoy, 23 de septiembre de 2026, en Colombia: TRM este miércoles

El precio del dólar en Colombia registró un aumento este miércoles 23 de septiembre de 2026. La Tasa Representativa del Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, entidad que calcula este indicador con base en la metodología establecida por el Banco de la República, quedó en $3.208,66 por dólar, cifra superior a la vigente durante la jornada anterior. La nueva tasa representa un incremento de $16,13 frente a la TRM del martes 22 de septiembre, cuando el indicador se ubicó en $3.192,53 por dólar. En términos porcentuales, el avance diario fue de 0,51 %, lo que llevó nuevamente a la divisa estadounidense por encima de la barrera de los $3.200.



El movimiento se da después de varias jornadas en las que el dólar mostró una recuperación desde los niveles observados a mediados del mes. Los registros del mercado cambiario muestran que la tasa había descendido hasta niveles cercanos a $3.072 durante septiembre, antes de volver a ubicarse por encima de $3.190 y posteriormente superar los $3.200.

Aunque el dólar subió en las últimas jornadas, el balance de septiembre continúa mostrando movimientos mixtos. Al iniciar el mes, el 1 de septiembre de 2026, la TRM se encontraba en $3.213,97. Para este 23 de septiembre el indicador se ubicó en $3.208,66, una diferencia de $5,31 menos frente al comienzo del mes. Esto significa que, pese al repunte observado durante los últimos días, el precio oficial del dólar todavía se encuentra ligeramente por debajo del nivel con el que arrancó septiembre. La variación acumulada durante el mes es de aproximadamente-0,17 %.

Las cifras históricas muestran además que el valor más alto registrado durante septiembre fue precisamente el del primer día del mes, con $3.213,97. En contraste, el nivel más bajo se observó a mediados de septiembre, cuando la TRM cayó hasta $3.072,27. Desde entonces comenzó una recuperación que llevó nuevamente la cotización hacia el rango de los $3.200. Entre el mínimo mensual y la tasa vigente este miércoles existe una diferencia superior a 136 pesos, lo que evidencia el movimiento que ha tenido la moneda estadounidense durante las últimas semanas.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

Ciudad Compra de dólares (COP) Venta de dólares (COP) Diferencia (Spread)

Bogotá $3.138 $3.224 $86 Cali $3.150 $3.325 $175 Cartagena $3.050 $3.300 $250 Cúcuta $3.180 $3.225 $45 Medellín $3.088 $3.201 $113 Pereira $3.160 $3.230 $70

¿Qué se espera del dólar para esta semana?

Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech latinoamericana Global66, le dijo a Noticias Caracol lo siguiente: "Es una semana donde la geopolítica toma el protagonismo que la semana pasada tuvo la Fed. Con la decisión de septiembre ya descontada, los mercados operan en modo de toma de utilidades y reposicionamiento, buscando señales sobre lo que viene. La Asamblea General de la ONU y la reunión bilateral Trump-Xi Jinping son los eventos con mayor potencial de mover activos, con el petróleo y el dólar como principales termómetros".



Escenario favorable para el peso colombiano y otras monedas emergentes

Si el encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping deja avances en materia comercial y se mantiene o amplía la tregua arancelaria entre Estados Unidos y China, el mercado podría reaccionar con mayor confianza. A esto se sumaría una disminución de las tensiones en Medio Oriente gracias a avances diplomáticos impulsados desde la ONU.



Bajo ese panorama, los inversionistas tendrían una mayor disposición a invertir en mercados emergentes, el precio del petróleo perdería presión, la volatilidad financiera global seguiría disminuyendo y el dólar frenaría parte de su fortalecimiento reciente. Como consecuencia, el peso colombiano podría ganar valor frente a la moneda estadounidense y la tasa de cambio en Colombia podría regresar a niveles entre $3.100 y $3.140 por dólar, según el análisis de Global66.



Escenario desfavorable para el peso colombiano

El escenario contrario contempla que la reunión entre Estados Unidos y China termine sin acuerdos concretos y que aumenten las tensiones en Medio Oriente. Si además el petróleo vuelve a subir por encima de los 100 dólares por barril, los inversionistas buscarían activos considerados más seguros, entre ellos el dólar. En ese contexto, la moneda estadounidense podría fortalecerse a nivel global y las divisas emergentes perderían valor. Para Colombia, esto significaría una presión alcista sobre la tasa de cambio, llevando el dólar a un rango estimado entre $3.230 y $3.270, de acuerdo con la proyección del experto de la fintech Global66.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL