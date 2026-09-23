Dorado Mañana hoy: resultados de este miércoles, 23 de septiembre de 2026

Miles de apostadores en Bogotá y Cundinamarca estuvieron atentos este miércoles al resultado de El Dorado Mañana, uno de los sorteos de chance más consultados en la región. Este juego hace parte de la oferta de apuestas permanentes autorizadas y se caracteriza por realizarse en horas de la mañana, convirtiéndose en una de las primeras oportunidades del día para quienes participan en esta modalidad.



Para la jornada de este miércoles 23 de septiembre de 2026, el sorteo se llevó a cabo en su horario habitual de las 10:55 a. m., momento en el que se conoció el número ganador de cuatro cifras junto con el resultado de la Quinta, complemento utilizado en algunas modalidades de juego.



Resultados Dorado Mañana, miércoles 23 de septiembre de 2026

Número ganador: 3428

Quinta cifra: 8

A diferencia de otros sorteos, El Dorado Mañana permite participar a través de diferentes modalidades. Los jugadores pueden seleccionar un número de cuatro cifras y definir la forma en que desean apostar, dependiendo del riesgo y del premio al que aspiran. Entre las opciones más habituales se encuentran el acierto a las cuatro cifras en orden exacto, las tres últimas cifras, las tres primeras cifras y las dos últimas cifras. También existen alternativas complementarias relacionadas con la Quinta, de acuerdo con las condiciones establecidas por el operador autorizado. El valor de los premios depende de la modalidad elegida y de la coincidencia entre los números apostados y el resultado oficial del sorteo.



¿Cuándo juega El Dorado Mañana?

El Dorado Mañana realiza sus sorteos de lunes a sábado, excluyendo los días festivos en los que el calendario de operaciones pueda presentar modificaciones. El juego es transmitido diariamente y tiene como hora de referencia las 10:55 de la mañana, convirtiéndose en uno de los primeros sorteos de chance del día en Colombia.

Su programación matutina ha permitido que muchos participantes revisen los resultados antes del mediodía, razón por la que suele generar interés entre quienes siguen de cerca las distintas alternativas de chance disponibles en el país.

Después de cada sorteo, los apostadores deben comparar el resultado oficial con los números registrados en el tiquete. La verificación debe realizarse teniendo en cuenta la modalidad seleccionada al momento de efectuar la apuesta, ya que no todos los premios requieren acertar las cuatro cifras completas. Además, es importante conservar el comprobante original de la apuesta, documento que se exige para cualquier validación o eventual reclamación de premios a través de los canales autorizados.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

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