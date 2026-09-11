Los resultados de Super Astro Sol, hoy viernes 11 de septiembre de 2026: números ganadores

Los jugadores de Super Astro Sol esperan conocer este viernes 11 de septiembre de 2026 la combinación que dejarán las balotas en el sorteo de la tarde. Consulte aquí el número de cuatro cifras y el signo zodiacal ganador una vez se conozcan los resultados oficiales.



La jornada de este viernes hace parte de los sorteos que Super Astro Sol realiza de lunes a sábado. La extracción está programada para las 4:00 de la tarde, por lo que a esta hora el resultado aún se encuentra pendiente.

¿Cuál es el resultado de Super Astro Sol de hoy?

Por ahora, las cifras y el signo correspondientes al sorteo de este viernes no han sido publicados.



Número ganador: XXXX

Signo zodiacal: XXXX

El resultado será actualizado después de que finalice el sorteo y las autoridades correspondientes oficialicen la combinación ganadora. Los apostadores deberán comparar los datos publicados con los registrados en su tiquete.

En Super Astro Sol, la apuesta combina un número de cuatro cifras con uno de los 12 signos zodiacales. Por ello, para verificar un posible premio es necesario revisar los dos elementos del resultado.

Este fue el resultado del sorteo anterior

Mientras se conoce la combinación de este viernes, el resultado más reciente corresponde al jueves 10 de septiembre de 2026.

En esa jornada, las balotas dejaron:



Número ganador: 6395

Signo zodiacal: Acuario

El resultado aparece en el histórico oficial de Super Astro como el sorteo 5526.

Los sorteos inmediatamente anteriores tuvieron estas combinaciones:



9 de septiembre: 5281, Virgo.

5281, Virgo. 8 de septiembre: 8607, Capricornio.

8607, Capricornio. 7 de septiembre: 7157, Sagitario.

7157, Sagitario. 5 de septiembre: 5753, Cáncer.

¿A qué hora se conoce el resultado?

El Super Astro Sol se sortea de lunes a sábado a las 4:00 p. m.. Por esa razón, quienes participaron en la jornada de este viernes deberán esperar hasta después de esa hora para consultar las cuatro cifras y el signo favorecido.

Una vez se publique la combinación, es recomendable verificarla directamente en los canales oficiales del juego. La página oficial advierte que los resultados publicados son informativos y que, en caso de diferencia o controversia, son válidos los consignados en el acta oficial del sorteo.



¿Cómo se juega Super Astro Sol?

El participante debe escoger un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y asociarlo con uno de los signos del zodiaco.

Los signos disponibles son Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

El monto del premio depende del tipo de acierto y de las condiciones de la apuesta. Por eso, después de conocerse el resultado, el jugador debe comprobar tanto las cifras como el signo registrados en su comprobante.



¿Qué hacer si su número resulta ganador?

Si la combinación coincide con la apuesta realizada, conserve el tiquete en buen estado y consulte los canales habilitados para conocer el procedimiento de cobro.

Antes de iniciar cualquier trámite, verifique que el número y el signo zodiacal coincidan con el resultado oficial del sorteo.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.