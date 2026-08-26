Números ganadores de Dorado Tarde este 26 de agosto de 2026: así puede reclamar su premio

Los resultados del chance Dorado Tarde correspondientes al sorteo realizado este martes 25 de agosto ya pueden ser consultados por los jugadores. La combinación ganadora permite a los apostadores verificar si las cifras registradas en sus tiquetes fueron favorecidas.

Este fue el resultado de Dorado Tarde hoy 26 de agosto

Si participó en la jornada del martes, revise cuidadosamente el número de su apuesta y compárelo con la combinación oficial del sorteo.



Número ganador:

Quinta cifra:

La recomendación para los jugadores es confirmar estos datos a través de los canales oficiales antes de comenzar cualquier proceso para reclamar un eventual premio.

¿Cómo reclamar si resultó ganador?

Quienes hayan acertado una combinación premiada deben conservar el tiquete original en buen estado, sin alteraciones que dificulten su lectura o validación.



Para efectuar el cobro también se debe presentar el documento de identidad correspondiente y diligenciar los formularios que sean requeridos por el operador o punto autorizado.



Las condiciones de pago pueden variar dependiendo del valor del premio. Por ello, antes de acudir a reclamar, es importante consultar los requisitos establecidos y dirigirse únicamente a establecimientos autorizados.



Premios y retenciones

Los premios obtenidos mediante juegos de suerte y azar están sujetos a las disposiciones tributarias vigentes en Colombia. De acuerdo con la información suministrada, los premios que superen el límite establecido por la normativa pueden estar sujetos a retención en la fuente por concepto de ganancias ocasionales.

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En estos casos, el descuento correspondiente se realiza antes de entregar el valor neto al ganador.

Además, Dorado Tarde juega en las siguientes modalidades:Plan de premios por cada peso apostado



4 cifras directas: paga 4.500 veces lo apostado.

paga lo apostado. 4 cifras combinadas: paga 208 veces lo apostado.

paga lo apostado. 3 últimas cifras directas: paga 400 veces lo apostado.

paga lo apostado. 3 últimas cifras combinadas: paga 83 veces lo apostado.

paga lo apostado. 2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.

paga lo apostado. 1 cifra (uña): paga 5 veces lo apostado.

¿Cuándo se realizan los sorteos?

El Dorado Tarde hace parte de los juegos de chance que cuentan con sorteos durante la jornada de lunes a sábado. Su jeugo se transmite por Canal 1 a las 3:30 de la tarde.

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Es importante recordar que los resultados deben contrastarse siempre con las fuentes oficiales y que cualquier reclamación debe hacerse mediante los canales autorizados.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co