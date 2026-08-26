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Nequi suspenderá temporalmente siete servicios mientras avanza su independencia de Bancolombia

Nequi informó que cada uno de los servicios afectados tendrá un horario de mantenimiento diferente. Tome nota de las fechas y horas exactas.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 26 de ago, 2026
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Nequi suspenderá temporalmente siete servicios mientras avanza su independencia de Bancolombia
Nequi suspenderá temporalmente siete servicios mientras avanza su independencia de Bancolombia -
Bancolombia - Nequi - Getty Images

Los usuarios de Nequi deberán programar con anticipación algunas de sus operaciones financieras. La billetera digital anunció una serie de interrupciones temporales en siete de sus servicios como parte de una actualización tecnológica asociada a su proceso de fortalecimiento operativo e independencia frente a Bancolombia.

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La medida se aplicará entre la tarde del lunes 31 de agosto y la madrugada del martes 1 de septiembre de 2026. Aunque varios canales quedarán fuera de servicio durante algunas horas, la compañía aclaró que la aplicación no se suspenderá completamente y que los usuarios podrán seguir utilizando otras funcionalidades, como el envío de dinero entre cuentas Nequi y la Tarjeta Nequi Visa.

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Según explicó la plataforma financiera, los cortes fueron programados en horarios de menor uso para reducir las afectaciones a los más de millones de colombianos que utilizan la aplicación para realizar pagos, transferencias y otras transacciones diarias.

Actualización tecnológica de Nequi: servicios que tendrán restricciones

Nequi informó que cada uno de los servicios afectados tendrá una ventana de mantenimiento diferente. Por eso, las interrupciones no ocurrirán al mismo tiempo ni impactarán a toda la plataforma de manera general. La primera restricción comenzará el lunes 31 de agosto con las transferencias a otros bancos mediante ACH. Posteriormente, durante la noche y la madrugada, se suspenderán servicios relacionados con pagos PSE, remesas, Bre-B, movimientos hacia Bancolombia y operaciones con PayPal.

Nequi aseguró que una vez finalice cada ventana de mantenimiento, las funciones volverán a estar disponibles de forma normal y los usuarios no tendrán que realizar ningún trámite adicional para recuperar el acceso a sus servicios. Además, la compañía enfatizó que la actualización no afectará el dinero de los clientes ni implicará cambios en los saldos almacenados dentro de la aplicación. El objetivo de estos trabajos es fortalecer la infraestructura tecnológica y prepararla para las nuevas necesidades operativas de la entidad financiera digital.

Horarios de suspensiones en Nequi: lista completa de servicios afectados

Los usuarios deberán tener en cuenta el siguiente cronograma oficial para evitar inconvenientes al momento de realizar transferencias, pagos o recibir recursos desde otras plataformas:

  • Transferencias a otros bancos a través de ACH: 31 de agosto, de 4:50 p. m. a 6:30 p. m.
  • Transacciones realizadas mediante el sistema Bre-B: 31 de agosto, 10:00 p. m. al 1 de septiembre, 1:30 a. m.
  • Pagos y recargas efectuados por PSE: 31 de agosto, 11:00 p. m. al 1 de septiembre, 12:00 a. m.
  • Envíos de dinero desde Nequi hacia cuentas Bancolombia: 31 de agosto, 11:50 p. m. al 1 de septiembre, 1:30 a. m.
  • Funcionalidad Plata al Toque para transferencias rápidas: 31 de agosto, 11:50 p. m. al 1 de septiembre, 1:30 a. m.
  • Recepción y envío de remesas internacionales: 31 de agosto, 11:00 p. m. al 1 de septiembre, 3:00 a. m.
  • Operaciones vinculadas con la plataforma PayPal: 1 de septiembre, de 3:00 a. m. a 4:00 a. m.

La empresa recomendó a los usuarios anticipar las operaciones que coincidan con estas franjas horarias, especialmente aquellas relacionadas con pagos de servicios, compras en línea, transferencias a otras entidades financieras o recepción de remesas internacionales. Pese a las interrupciones, Nequi reiteró que seguirán habilitadas funciones clave como los movimientos entre cuentas Nequi y el uso de la Tarjeta Nequi Visa física y digital. De esta manera, la actualización tecnológica se realizará por etapas para minimizar el impacto entre los usuarios y garantizar una transición operativa más estable de cara a los próximos cambios de la compañía.

ÁNGELA URREA PARRA
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