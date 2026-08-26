Resultados de Caribeña Día hoy miércoles 26 de agosto de 2026: consulte el número ganador del sorteo

El chance Caribeña Día cumplió con una nueva cita este miércoles 26 de agosto de 2026, convocando a miles de apostadores en la Costa Caribe y en toda Colombia con la ilusión de quedarse con el premio gordo de la jornada. Las cifras oficiales correspondientes a la extracción de la tarde ya fueron emitidas y validadas por los delegados del juego. A continuación, presentamos los detalles de este sorteo para que verifique si su tiquete resultó favorecido.



¿Qué número cayó en Caribeña Día hoy 26 de agosto?

Las balotas oficiales extraídas durante la transmisión del sorteo vespertino arrojaron la combinación ganadora para los jugadores de todo el territorio nacional. Los apostadores pueden contrastar las cifras impresas en su boleto físico o comprobante digital con el reporte oficial reportado para el turno de la tarde:



Número ganador: 5995

5995 La "Quinta" cifra: 4

Para validar un tiquete como ganador del premio mayor, el usuario debe cerciorarse de que las cuatro cifras de su boleto coincidan de manera precisa y en el mismo orden de emisión con la extracción efectuada en la urna oficial.



Procedimiento y requisitos para cobrar el premio de Caribeña Día

Los ciudadanos que hayan acertado a la combinación afortunada de la jornada deben acudir a las salas y puntos de venta autorizados de la red de apuestas de su municipio o departamento. Para concretar la reclamación del dinero sin inconvenientes, las distribuidoras exigen la entrega de una documentación básica que certifica la autenticidad del boleto y la identidad del tenedor.



Documentación requerida para la reclamación

Presentar el tiquete o formulario original de la apuesta en perfecto estado de conservación, libre de tachaduras, roturas o enmiendas que impidan la lectura del código de barras y la numeración.

Exhibir la cédula de ciudadanía original del ganador junto con una fotocopia clara y legible del documento de identidad por ambas caras.

Llenar el formulario oficial de identificación de ganadores en el punto de atención si el monto acumulado del premio supera los límites estipulados para el pago inmediato en caja.

Impuestos de ley y retención por ganancia ocasional

Todos los premios entregados por concepto de juegos de suerte y azar en Colombia están regulados por el Estatuto Tributario y la normativa fiscal dictada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

En los casos donde el monto ganado supere el umbral legal de 48 Unidades de Valor Tributario (UVT), la empresa concesionaria aplicará de forma directa una retenciones en la fuente por concepto de ganancia ocasional equivalente al 20 % de la suma total del premio. El dinero restante se entrega al usuario junto con su respectiva certificación tributaria para los trámites de declaración de renta.



Importancia de jugar Caribeña Día en puntos autorizados por Coljuegos

Efectuar apuestas únicamente en agencias y plataformas oficiales garantiza el cobro oportuno del dinero ganado y protege a los ciudadanos ante eventuales irregularidades comerciales. El sector del chance en Colombia funciona bajo la estricta vigilancia de Coljuegos y las secretarías de salud locales, organismos encargados de velar por la transparencia de las urnas y el respaldo financiero de los operadores.

Además de la seguridad en el pago de los premios, adquirir boletos legales genera un impacto social positivo directo. Un porcentaje considerable de las ventas brutas de cada apuesta se destina de forma obligatoria a la financiación del sistema de salud pública del país, aportando recursos clave a los hospitales estatales. Consultar la legalidad de los operadores en el portal oficial de Coljuegos ayuda a combatir las rifas clandestinas y el juego ilegal.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

