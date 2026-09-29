Números ganadores de Lotería de la Cruz Roja y del Huila hoy 29 de septiembre: resultados del sorteo

Este martes 29 de septiembre de 2026 se realizan los sorteos de la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila, dos de las loterías que tienen jornada habitual los martes en Colombia. Los resultados de ambos sorteos se conocerán una vez finalicen las respectivas jornadas.

Los jugadores están atentos al número ganador y a la serie correspondientes al premio mayor de cada lotería. Por el momento, los resultados del 29 de septiembre todavía no han sido publicados oficialmente en las fuentes consultadas.



Resultado de la Lotería de la Cruz Roja hoy

La Lotería de la Cruz Roja realiza sus sorteos todos los martes. De acuerdo con la información publicada por la entidad, la jornada tiene transmisión por Canal Uno y Facebook Live a las 10:55 p.m.

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El sorteo anterior correspondió al martes 22 de septiembre de 2026. En esa jornada, el número ganador del premio mayor fue 3981, con la serie 219.



Resultado Lotería de la Cruz Roja 29 de septiembre:



Número ganador: pendiente

Serie: pendiente

La información será actualizada una vez se conozca el resultado oficial.



Resultado de la Lotería del Huila hoy

La Lotería del Huila también tiene programada su jornada para este martes 29 de septiembre. Según el calendario oficial de sorteos de la entidad, esta fecha corresponde al sorteo número 4775.



En el sorteo anterior, realizado el 22 de septiembre, el premio mayor correspondió al número 1547, con la serie 082.

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Resultado Lotería del Huila 29 de septiembre:



Número ganador: pendiente

Serie: pendiente

Los resultados deberán verificarse con las publicaciones oficiales de cada lotería y con el billete adquirido.

¿Cómo consultar los resultados?

Una vez finalicen los sorteos, los jugadores pueden comparar los cuatro números de su billete con el resultado publicado y verificar también la serie correspondiente.

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Es importante conservar el billete o fracción original, ya que este documento permite comprobar la participación y realizar los trámites correspondientes en caso de obtener un premio.

La información de esta nota se actualizará cuando sean divulgados los resultados oficiales de la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila del martes 29 de septiembre de 2026.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.