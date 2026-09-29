Resultado Caribeña Noche hoy martes 29 de septiembre: número y quinta cifra

Este martes 29 de septiembre se realiza un nuevo sorteo de Caribeña Noche, el chance que reúne a jugadores que buscan acertar la combinación de cuatro cifras. El resultado de la jornada se conocerá después del sorteo nocturno, previsto para las 10:30 p.m.

Por ahora, el número ganador y la quinta balota de este martes están por definir. Los participantes podrán consultar las cifras una vez sean publicadas y compararlas con sus tiquetes.

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Resultado de Caribeña Noche hoy

Número ganador: por definir

por definir Quinta balota: por definir

El último resultado publicado corresponde al lunes 28 de septiembre, cuando la combinación ganadora fue 1848 y la quinta balota fue 7.



¿Cómo se juega Caribeña Noche?

Caribeña Noche es un juego de chance en el que el participante selecciona un número y define el valor de su apuesta. Entre las modalidades disponibles se encuentran las opciones de cuatro cifras, directas o combinadas, además de apuestas con tres, dos o una cifra.



En la modalidad directa de cuatro cifras, se debe acertar el número completo en el mismo orden. En la combinada, el orden de los dígitos no determina el acierto. Las opciones de tres y dos cifras se relacionan con las terminaciones del número ganador, de acuerdo con la modalidad seleccionada.



La apuesta se realiza en puntos autorizados o a través de los canales habilitados por el operador. Es importante conservar el comprobante para verificar el resultado.



¿Cómo revisar si ganó?

Una vez se conozcan las cifras oficiales, revise el número de cuatro dígitos y la quinta balota, y compárelos con los datos de su tiquete. También debe comprobar la modalidad que eligió al realizar la apuesta, pues esta determina qué cifras se tienen en cuenta para establecer un posible premio.

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¿Cómo cobrar un premio?

Si su apuesta resulta ganadora, conserve el tiquete original en buen estado y sin alteraciones. Acuda a un punto autorizado y presente el comprobante junto con su documento de identidad cuando sea requerido.

Para premios de mayor cuantía pueden existir procedimientos adicionales y retenciones de ley. Antes de realizar el trámite, consulte con el operador los requisitos y el lugar indicado para reclamar el dinero, según el valor del premio.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.