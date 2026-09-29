Resultados Lotería Cruz Roja, último sorteo hoy martes 29 de septiembre: aquí los números

La Lotería Cruz Roja celebra hoy, martes 29 de septiembre de 2026, una nueva jornada de su tradicional sorteo semanal, manteniéndose como una de las opciones de juego de azar con mayor arraigo y reconocimiento en Colombia. La entidad ejecuta este evento de manera periódica con el firme propósito de ofrecer un premio mayor multimillonario, acompañado por una amplia gama de premios secos y aproximaciones para los participantes. A través de esta importante actividad comercial y social, la institución motiva la expectativa de miles de ciudadanos en todo el país y genera recursos destinados a fortalecer el sistema de salud nacional.

El desarrollo de la jornada transcurre durante la noche de este martes, siguiendo estrictamente el cronograma oficial programado por la entidad. La transmisión televisiva del sorteo se emite a través de la señal de Canal Uno, desarrollándose habitualmente en la franja horaria comprendida entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m., con un inicio aproximado fijado a las 10:55 p. m.. Debido a que la realización del evento coincide con las horas nocturnas, la información definitiva sobre el número ganador y su respectiva serie se encuentra en proceso de validación y divulgación. Por esta razón, las autoridades recomiendan a los jugadores consultar los boletines oficiales mediante los canales institucionales para verificar oportunamente los resultados.



Resultados Lotería Cruz Roja 29 de septiembre

Número ganadores:

Serie:

¿Cómo jugar Lotería Cruz Roja?

Para participar en la Lotería Cruz Roja, el comprador adquiere un billete o una fracción en los puntos de venta autorizados o mediante los distribuidores oficiales ubicados en el territorio nacional. Cada billete de juego cuenta con una combinación numérica de cuatro cifras, la cual está asociada obligatoriamente a una serie de tres dígitos. Esta cifra entra automáticamente a competir en el sorteo correspondiente, otorgando la posibilidad directa de ganar el premio mayor, así como los diferentes premios secos y las aproximaciones contempladas en el plan oficial.

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¿Cuánto cuesta Lotería Cruz Roja?

El costo para jugar a la Lotería Cruz Roja se establece de forma accesible para los diversos presupuestos del público apostador. El billete completo se comercializa dividido en tres fracciones individuales para facilitar su distribución. El valor de una sola fracción es de 6.000 pesos colombianos, lo que permite una participación inicial económica. Por su parte, los jugadores que prefieren adquirir el billete completo para aspirar a la totalidad del premio fijado deben cancelar un monto total de 18.000 pesos.



¿Qué días juega Lotería Cruz Roja?

La Lotería Cruz Roja realiza su sorteo ordinario todos los martes de cada semana, consolidando una cita habitual para los apostadores del país. Sin embargo, cuando la fecha establecida coincide con un día festivo en el calendario colombiano, el sorteo se traslada automáticamente para el siguiente día hábil, según las normativas de la entidad. La emisión oficial se lleva a cabo en la franja nocturna comprendida entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m., brindando transparencia y cobertura nacional.



¿Cuánto es el premio mayor de la Lotería Cruz Roja?

El principal atractivo de la Lotería Cruz Roja para el sorteo de hoy radica en la cuantía de su bolsa principal. El premio mayor asciende a una suma multimillonaria de 10.000 millones de pesos, ubicándose como uno de los incentivos económicos más destacados dentro del mercado de loterías en Colombia. Sumado a este gran acumulado, el programa oficial distribuye diversos premios secos de diferentes montos y múltiples opciones de aproximación, ampliando las probabilidades de que muchos participantes obtengan ganancias.

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¿Qué hacer si se gana La Lotería Cruz Roja?

En caso de resultar ganador en la Lotería Cruz Roja, la primera recomendación consiste en conservar el billete o fracción en excelente estado físico. Es fundamental verificar los números únicamente en los canales institucionales para evitar cualquier riesgo de fraude. Para el cobro de los premios secos, los usuarios pueden adelantar el trámite con los distribuidores autorizados. No obstante, si el jugador obtiene el premio mayor de la Lotería Cruz Roja, debe acudir personalmente a las oficinas administrativas de la entidad con el billete original y su documento de identidad para validar la información y recibir el desembolso correspondiente.

