Resultados Sinuano Noche hoy: números ganadores último sorteo 29 de septiembre

Un nuevo sorteo del chance Sinuano Noche se lleva a cabo el martes 29 de septiembre de la última semana del mes de septiembre. Las balotas decidirán la suerte de miles de colombianos que apostaron a un número de cuatro dígitos entre el 0000 y el 9999; algunos más arriesgados esperan aumentar su ganancia al acertar también una balota adicional.



Resultados Sinuano Noche hoy 29 de septiembre

Números ganadores: 7139

La quinta: 5

Requisitos para reclamar el premio

En caso de que su jugada resulte ganadora en la edición de este inicio de semana, el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar contempla una serie de pasos indispensables para la entrega transparente de los recursos:

Integritud del boleto: La colilla impresa emitida por la terminal autorizada opera como un título valor al portador. Es imperativo resguardarla en perfecto estado, evitando el desgaste térmico, arrugas o enmiendas que impidan la lectura digital del código de barras.

La colilla impresa emitida por la terminal autorizada opera como un título valor al portador. Es imperativo resguardarla en perfecto estado, evitando el desgaste térmico, arrugas o enmiendas que impidan la lectura digital del código de barras. Cobro de sumas menores: Si el incentivo económico es inferior a seis Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV), el usuario puede hacer efectivo el cobro en efectivo de forma inmediata en cualquier agencia o punto de venta de la red SuperGIROS o Record , presentando su tiquete original y su cédula de ciudadanía física.

Si el incentivo económico es inferior a seis Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV), el usuario puede hacer efectivo el cobro en efectivo de forma inmediata en cualquier agencia o punto de venta de la red o , presentando su tiquete original y su cédula de ciudadanía física. Cobro de gran cuantía y norma de la DIAN: Para ganancias que superen los límites legalmente exentos fijados en Unidades de Valor Tributario (UVT), la reclamación se tramita de manera formal en las sedes administrativas de la empresa concesionaria. Conforme a lo regulado en el Estatuto Tributario nacional, sobre estos premios de cuantía elevada se aplica automáticamente una retención en la fuente del 20% por concepto de impuesto a las ganancias ocasionales.

¿Cómo se juega?

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El masivo arraigo del Sinuano Noche tanto en los departamentos del Caribe como en el interior del país se explica por la flexibilidad de su estructura comercial:



Monto mínimo de ingreso: No se exige la compra de billetes prediseñados de alto valor; las apuestas pueden registrarse a partir de solo $500 o $1.000 pesos colombianos .

No se exige la compra de billetes prediseñados de alto valor; las apuestas pueden registrarse a partir de solo . Escalabilidad de la jugada: El usuario tiene total autonomía para destinar montos más elevados sobre un mismo número (como $2.000, $5.000 o $10.000 pesos), incrementando de manera proporcional la suma total que recibirá en caso de acierto.

El usuario tiene total autonomía para destinar montos más elevados sobre un mismo número (como $2.000, $5.000 o $10.000 pesos), incrementando de manera proporcional la suma total que recibirá en caso de acierto. Canales de venta: Los formularios se expiden en terminales físicas autorizadas o a través de las aplicaciones y portales web oficiales de la red de chance.

Plan de premios

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El juego opera bajo la extracción de cuatro balotas individuales numeradas del 0 al 9 en tómbolas neumáticas certificadas. El apostador escoge libremente una combinación dentro del rango que va desde el 0000 hasta el 9999.

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El plan de retribución económica se divide en diferentes niveles de precisión:

Cuatro cifras (Superpleno): Otorga un multiplicador de 4.500 veces la suma apostada al acertar la combinación completa en el orden exacto. Tres cifras (Directa): Entrega un rendimiento de 400 veces el valor invertido para las tres primeras o tres últimas cifras. Dos cifras ("Pata"): Paga 50 veces el dinero apostado a las dos cifras finales. Una cifra ("Uña"): Retribuye 5 veces la inversión inicial al acertar la última cifra extraída. Modalidad "La Quinta": Corresponde a un bombo adicional que habilita multiplicadores especiales o bonificaciones acumuladas según las promociones vigentes de la red concesionaria.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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