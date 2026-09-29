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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados de Chontico Noche del 29 de septiembre: ¿qué número cayó hoy?

Resultados de Chontico Noche del 29 de septiembre: ¿qué número cayó hoy?

Chontico Noche tiene una nueva jornada este martes 29 de septiembre. Aquí podrá consultar el número ganador una vez finalice el sorteo y se confirme el resultado.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 29 de sept, 2026
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Chontico Noche
Chontico Noche -
Chontico - Getty Images

Los jugadores de Chontico Noche están atentos este martes 29 de septiembre de 2026 al nuevo sorteo del chance, en el que se conocerá la combinación ganadora de la jornada. El resultado todavía está pendiente, pues el sorteo se realiza en horas de la noche.

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La jornada de hoy está programada para las 7:00 p.m.. Una vez se conozcan oficialmente las cifras, los participantes podrán compararlas con los números registrados en sus respectivos tiquetes.

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Resultado de Chontico Noche hoy

Por el momento, el número ganador del sorteo de este martes 29 de septiembre se encuentra por definir.

  • Número ganador: por definir
  • Tres primeras cifras: por definir
  • Tres últimas cifras: por definir
  • Dos últimas cifras: por definir

El resultado se actualizará una vez finalice el sorteo y sean divulgadas las cifras correspondientes a esta jornada.

¿Cómo se juega Chontico Noche?

Chontico Noche es un juego de chance en el que el participante selecciona una combinación de cuatro cifras y define el valor de su apuesta. El número escogido queda registrado en un comprobante que debe conservarse para posteriormente verificar el resultado.

El resultado puede consultarse de acuerdo con las diferentes modalidades de apuesta. Entre ellas están las opciones que toman como referencia las cuatro cifras, las tres primeras, las tres últimas y las dos últimas cifras.

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Por eso, al revisar el resultado no solo es importante identificar la combinación completa, sino también comprobar la modalidad que aparece registrada en el tiquete.

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¿Qué hacer si el número resulta ganador?

Después de que se publique el resultado oficial, el jugador debe comparar las cifras ganadoras con las que aparecen en su comprobante. Si existe un acierto, es importante conservar el tiquete original en buen estado y sin alteraciones.

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Para reclamar un premio, el ganador debe acudir a un punto autorizado y presentar el comprobante junto con su documento de identidad cuando sea requerido. En el caso de premios de mayor cuantía, pueden aplicarse procedimientos adicionales antes de efectuar el pago.

También es recomendable verificar las condiciones establecidas por el operador para conocer el lugar de reclamación y los documentos necesarios según el valor del premio.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

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