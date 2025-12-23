Las más de 600 vacantes de empleo que hay en Bogotá por Navidad: cómo aplicar desde casa

La Agencia Distrital de Empleo y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico cerrará el año con 657 oportunidades de empleo formal dirigida a personas que se encuentran en búsqueda laboral con distintos niveles de formación. Las oportunidades están abiertas desde el lunes 22 y permanecerán disponibles hasta el sábado 27 de diciembre de 2025, con procesos de postulación que se realizan exclusivamente de forma virtual.

La iniciativa busca facilitar el acceso al empleo en un periodo clave para la estabilidad económica de los hogares bogotanos, especialmente para quienes se encuentran desempleados o buscan su primer trabajo formal. De acuerdo con la información oficial, las vacantes cubren una amplia gama de perfiles laborales, pues hay opciones para personas con formación básica, media, técnica, tecnológica y profesional, lo que permite que diferentes trayectorias académicas y experiencias laborales encuentren un espacio dentro de la oferta disponible.

Los sectores con mayor demanda incluyen comercio, servicios, logística, industria, salud, construcción, transporte y atención al cliente. Dentro de la oferta también figuran oportunidades en el sector transporte, como conductores con licencia C2, operadores de bus del sistema TransMiZonal de TransMilenio y conductores APH para ambulancia, además de vacantes en servicios de call center dirigidas tanto a personas con formación de pregrado como de posgrado.



Las ofertas de empleo disponibles en Bogotá en Navidad

Auxiliar de producción - cocina.

Cajera.

Operario de producción y empaque.

Jefe de enfermería extramural.

Auxiliar de bodega.

Auxiliar de enfermería extramural.

Asesor call center portabilidad.

Tecnólogo en radiología e imágenes diagnósticas.

Auxiliar de odontología.

Operario de producción.

Auxiliar contable.

Ayudante de instalación de ventanerías de sistema europeo.

Auxiliar de producción.

Asesor comercial call center (pregrado).

Asesor comercial call center (posgrado).

Vendedor de servicios.

Transferencista.

Asesor comercial.

Técnico eléctrico.

Conductor sector construcción.

Tramitador de aduanas.

Solucionador.

Asesor de cartera.

Profesional I contabilidad.

Profesional II contabilidad.

Asesor.

Coordinador de operaciones de carteras.

Conductor C2.

Auxiliar de mecánica automotriz.

Auxiliar de distribución.

Ingeniero civil.

Aux de bodega.

Cajero.

Ayudante de obra.

Brigadista.

Banderero.

Contador junior (con tarjeta profesional).

Conductor APH (ambulancia).

Esteticista.

Asesor de cobranza (cartera castigada).

Auxiliar y gestor operativo.

Operador de bus TransMiZonal de TransMilenio.

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, la estrategia Talento Capital hace parte de la política distrital de empleo, cuyo objetivo principal es conectar a las empresas que requieren talento humano con las personas que buscan vincularse al mercado laboral, promoviendo condiciones de empleo formal y acceso a procesos de selección más estructurados.



La convocatoria está dirigida a población diversa, incluyendo jóvenes, mujeres, personas desempleadas, víctimas del conflicto, comunidades étnicas, población LGBTI, padres y madres cabeza de hogar y personas que buscan su primer empleo, entre otros grupos priorizados por la política pública distrital.



¿Cómo participar en estas ofertas de empleo?

Para participar en esta convocatoria, las personas interesadas deben registrarse previamente en la plataforma del Servicio Público de Empleo, disponible en el sitio web www.serviciodeempleo.gov.co. Una vez creado el perfil, es necesario completar la hoja de vida con información actualizada y postularse directamente a las vacantes que se ajusten a su experiencia y nivel de formación.

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico recordó que mantener la hoja de vida completa y al día es un requisito fundamental para que las postulaciones sean tenidas en cuenta por las empresas. En los casos en los que el perfil del aspirante coincida con los requerimientos de la vacante, la información será remitida directamente a los empleadores responsables del proceso de selección.

Además de la postulación virtual, las personas que requieran acompañamiento pueden acceder a orientación presencial en el punto de atención de la Agencia Distrital de Empleo, ubicado en la carrera 13 #27-00, local 12, en el centro de Bogotá. Allí se brinda apoyo para el registro en la plataforma, asesoría para fortalecer el perfil laboral y orientación en habilidades blandas, como comunicación y liderazgo, en jornada de lunes a viernes entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.

