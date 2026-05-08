Ojo, Crepes & Waffles alerta por estafas para el Día de la Madre: así están engañando delincuentes

La cadena colombiana Crepes & Waffles emitió una advertencia por intentos de estafa detectados en los días previos al Día de la Madre, una de las fechas con mayor actividad comercial para el sector gastronómico. La empresa informó que personas ajenas a la marca están contactando a clientes a través de mensajes y llamadas para solicitar información personal bajo la excusa de promociones, bonos o reservas especiales.



Crepes & Waffles lanza alerta por estafas usando su nombre

Según la comunicación difundida por la compañía, los intentos de fraude se están realizando principalmente por medio de redes sociales, mensajería por WhatsApp y llamadas telefónicas. En estos contactos, los estafadores se presentan como supuestos representantes de Crepes & Waffles y afirman ofrecer descuentos, premios o beneficios relacionados con el Día de la Madre. El mensaje central de la alerta es claro: no se debe proporcionar información personal ni financiera.

Crepes & Waffles alerta por estafas Día de la Madre: así están engañando delincuentes - Crepes & Waffles

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Crepes & Waffles señaló que no solicita datos como números de documentos de identidad, claves bancarias, códigos de verificación, tarjetas de crédito o transferencias de dinero a través de estos canales. La empresa recordó que sus comunicaciones oficiales se realizan únicamente por medio de sus cuentas verificadas y de sus canales institucionales, y que no utiliza intermediarios para entregar premios ni gestionar reservas especiales por fuera de sus plataformas habituales.

La cadena de restaurantes indicó que ya tomó medidas para monitorear estas situaciones y recopilar reportes para las autoridades, con el fin de alertar de manera oportuna a sus clientes. Aunque no se entregaron cifras sobre el número de casos detectados, la empresa recalcó que la advertencia busca prevenir posibles afectaciones económicas y el uso indebido de información personal.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL