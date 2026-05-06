¿Cuándo es el día de la madre en Colombia? Fecha oficial en 2026 y cómo celebrarlo

La celebración del Día de la Madre en Colombia ocupa un espacio claro dentro de la vida familiar, social y cultural. No se trata solo de una jornada de regalos o mensajes, sino de un momento que reúne a familias en casas, restaurantes, parques y plazas. Durante esa jornada se habla de crianza, apoyo, trabajo diario y cuidado. También se reconoce el papel de las madres en hogares, comunidades y barrios, sin necesidad de grandes actos. El sentido de la fecha se construye desde lo cotidiano y desde el encuentro.



Desde el calendario, el Día de la Madre en Colombia no cambia de sentido cada año, pero sí de día exacto. En 2026, la conmemoración se marca dentro del mes de mayo, como ocurre de forma constante en el país. Esta definición permite a las familias organizar tiempo, reuniones y planes con anticipación. Escuelas, comercios y espacios públicos también toman como referencia esta jornada para preparar actividades, campañas y encuentros.



Fecha del Día de la Madre en Colombia en 2026

En 2026, el Día de la Madre en Colombia se celebra el domingo 10 de mayo. La razón de esta selección se basa en una regla que se mantiene en el tiempo: la celebración se ubica en el segundo domingo de mayo. Al revisar el calendario de 2026, ese segundo domingo cae en el día 10. Por esta razón, esa es la fecha que se toma como referencia en todo el país para reuniones familiares y actos conmemorativos. Al tratarse de un domingo, muchas personas cuentan con tiempo libre. Esto facilita desplazamientos, visitas y encuentros entre generaciones. También permite que la fecha se viva sin la presión del trabajo o del estudio para la mayoría de la población, lo que refuerza su presencia en la vida diaria.



¿Cómo se suele celebrar el Día de la Madre en Colombia?

La forma de celebrar el Día de la Madre en Colombia varía según la región y el contexto familiar. En muchos hogares, el día empieza con una comida preparada en casa o con una salida a un restaurante. Otras familias prefieren reuniones sencillas, con conversación y compañía. Los regalos también forman parte de la fecha, aunque no son el centro para todos. Algunas personas optan por flores, cartas o mensajes escritos. Otras eligen objetos de uso diario. En muchos casos, el valor está en el gesto y no en el costo. También es común que hijos e hijas que viven en otras ciudades se comuniquen por teléfono o video. Las instituciones educativas y comunidades barriales suelen realizar actos culturales, presentaciones y encuentros previos al domingo. Estas actividades buscan abrir espacios de reconocimiento y diálogo. Así, el Día de la Madre se construye no solo desde un acto puntual, sino desde acciones previas y posteriores.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL