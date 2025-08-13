Crepes & Waffles confirmó la apertura de su primer restaurante en histórica capital de Colombia

La cadena de restaurantes Crepes & Waffles anunció la apertura de su primer punto en una reconocida capital colombiana. La noticia fue dada a conocer por un grupo de empresarios y directivos de compañías nacionales e internacionales, donde se expuso ocho proyectos de alto impacto durante un encuentro con inversionistas realizado esta semana, en el cual se incluyó al restaurante.

La jornada se llevó a cabo en el marco de la segunda edición de la denominada Mesa del Inversionista, un espacio convocado con el fin de conectar a empresarios y autoridades para la promoción de proyectos en distintos sectores. Crepes & Waffles, fundada en Bogotá en 1980, opera actualmente más de 180 restaurantes y cerca de 130 heladerías en Colombia, además de tener presencia en países como Ecuador, México, Chile, España, Perú, Panamá, Brasil y Venezuela. El anuncio hace parte de su plan de expansión, que contempla nuevos establecimientos en distintas regiones del país.



¿Dónde Crepes & Waffles inaugura nuevo restaurante?

El nuevo establecimiento de Crepes & Waffles estará ubicado en Ibagué, Tolima, en el centro comercial Vergel Plaza, actualmente en construcción, y hará parte de la estrategia de expansión nacional de la compañía. El anuncio fue dado por la Gobernación del Tolima recientemente y tiene como objetivo "traer nuevas marcas que impulsen el desarrollo de la ciudad y el departamento", se lee en el comunicado.

La gobernadora Adriana Magali Matiz, quien lideró el encuentro, destacó que la jornada congregó a nueve inversionistas y permitió la revisión preliminar de fichas técnicas de cada propuesta. Según indicó, este trabajo facilitará avanzar hacia su implementación y también anunció que el 30 de octubre se realizará la tercera edición de la Mesa del Inversionista y que el 5 de diciembre se llevará a cabo un evento de cierre para mostrar el balance de la estrategia.

En sus declaraciones, Matiz reiteró que el gobierno departamental buscará reducir los tiempos de trámites y brindar acompañamiento a las empresas que decidan instalarse o ampliar operaciones, como es el caso de la cadena de Crepes & Waffles. También señaló que, además de la capital departamental, se identifican oportunidades en municipios como Chaparral y Planadas, donde existen recursos y condiciones para proyectos productivos.



¿Cuándo abrirá Crepes & Waffles nuevo restaurante en Ibagué?

Uno de los anuncios más relevantes de la jornada fue realizado por Laura Vila, gerente del centro comercial Vergel Plaza, quien confirmó que la apertura de este complejo está prevista para el 30 de noviembre de 2025. Según explicó, actualmente la obra del centro comercial se encuentra en fase de construcción y contará con varias marcas nacionales de retail y gastronomía. En el mismo comunicado, se informó que la cadena de restaurantes Crepes & Waffles instalará allí su primer punto de atención en la ciudad.

"La visión es clara: queremos un Tolima que avance con decisión, que construya un entorno competitivo, atractivo y con oportunidades reales para la inversión", afirmó la gobernadora Matiz. "Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para facilitar los trámites, acompañar los proyectos y convencerlos de que Tolima es el lugar para invertir", agregó.

"Estoy muy agradecida con la Gobernación del Tolima por este espacio que nos permitió promover proyectos que representan un crecimiento invaluable para la región. En Vergel Plaza aspiramos a traer nuevas marcas que impulsen el desarrollo de la ciudad y el departamento. Nuestra apertura está proyectada para el 30 de noviembre de 2025, ya estamos en construcción y contaremos con marcas como Jumbo y Crepes & Waffles, entre otras", indicó Vila, gerente del centro comercial Vergel Plaza.



¿Qué es Crepes & Waffles y por qué es tan famosa esta cadena?

Crepes & Waffles es una cadena de restaurantes de origen colombiano, fundada en 1980 por dos estudiantes universitarios en Bogotá. Su propuesta inicial se centró en ofrecer crepes y helados, pero con el tiempo amplió su menú para incluir waffles, ensaladas, sopas, platos principales y postres. La empresa opera bajo un modelo de servicio a la mesa y autoservicio, y ha desarrollado formatos de restaurantes y heladerías en distintas ciudades del país y en el extranjero, según indicó la compañía en su página web.

Sin embargo, su popularidad a menudo se traduce en largas filas de espera. En muchas ciudades de Colombia, especialmente en los fines de semana o fechas especiales, es común ver largas filas en el restaurante que pueden extenderse hasta por más de media hora, incluso con varios locales en la misma zona. Estas son algunas recomendaciones para evitarlas:



Evite las filas visitando el restaurante en horarios estratégicos: entre semana, las mañanas de lunes a viernes son ideales.

Llegar justo a la hora de apertura, alrededor de las 11:45 a. m., permite ser de los primeros en la fila.

Para una visita en la tarde, conviene optar por horarios cercanos al cierre, especialmente de lunes a jueves.

Recuerde planificar con antelación y considere llamar al restaurante antes de acudir para consultar el tiempo de espera actual.

Evite las horas pico, pues tradicionalmente los momentos de almuerzo y cena son los más concurridos. Siempre que sea posible, elija franjas horarias intermedias para asegurar una mesa sin demoras.

