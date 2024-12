Cuáles son los mejores platos de Crepes & Waffles: hay más de 5 opciones en la lista

Crepes & Waffles es una cadena de restaurantes en Colombia que es conocida por su menú variado y su compromiso social. Desde su fundación en 1980, este establecimiento ha sabido combinar la tradición con la innovación, ofreciendo una amplia variedad de platos que deleitan a sus comensales. Con más de 40 años de historia, se ha expandido no solo en el país, sino también en varios de América Latina y Europa , llevando consigo una propuesta gastronómica única que destaca por su calidad y creatividad.

La clave del éxito de Crepes & Waffles radica en su capacidad para reinventarse constantemente sin perder su esencia. Cada plato de su menú combina sabores diversos, reflejando el compromiso del restaurante con la excelencia. Desde crepes salados y dulces hasta waffles y ensaladas, su oferta es tan variada que siempre hay algo nuevo por descubrir. Además, su énfasis en el uso de ingredientes frescos y de alta calidad asegura que cada bocado sea una experiencia única.

Pero el restaurante no solo se distingue por su comida. La atmósfera acogedora y el servicio atento hacen que cada visita sea única. Los comensales no solo saborean sus platos, sino que también disfrutan de un ambiente que invita a relajarse. Gracias a las redes sociales, estos platillos se han viralizado, siendo considerados los más deliciosos y los que no se deben dejar de probar al visitar el lugar.

(Lea también: ¿Sabía que hay un Crepes & Waffles "premium"? Vea dónde encontrarlo)

Los mejores platos salados de Crepes & Waffles

1. Crepes salmón roll

Es una opción sofisticada y deliciosa. Este plato incluye salmón ahumado de alta calidad, queso crema, rúgula y cebolla morada, todo envuelto en un crepe suave y ligero. La combinación de sabores y texturas hace de este plato una opción perfecta para una comida ligera pero satisfactoria.

Los Crepes Salmón Roll son una deliciosa opción para los amantes del salmón.

2. Waffle sandwich

Es una interpretación creativa del clásico sándwich. En lugar de pan, este plato utiliza dos mitades de un waffle crujiente para contener capas de pechuga de pollo, tocineta, queso y vegetales frescos. Es una opción ideal para quienes buscan algo diferente y delicioso.

Contiene capas de pechuga de pollo, tocineta, queso y vegetales.

3. Crepes de pollo con champiñones

Uno de los platos más emblemáticos de Crepes & Waffles es el Crepe de pollo con champiñones. Este combina la suavidad del pollo desmenuzado con la textura y el sabor de los champiñones salteados, todo envuelto en una delicada masa de crepe y bañado en una salsa cremosa que realza cada bocado. Es una opción perfecta para quienes buscan un plato reconfortante y lleno de sabor.

Un relleno reconfortante de pollo desmenuzado, champiñones salteados y una salsa de crema suave.

4. Crepe de pollo thai

Combina influencias de la cocina tailandesa con la versatilidad de un crepe. El relleno generalmente incluye trozos de pollo cocido y sazonado con sabores característicos de la cocina thai, como salsa de maní o cacahuate, cilantro fresco, rodajas de pepino crujiente, zanahorias ralladas y posiblemente un toque de picante, como chiles o salsa de chile.

El relleno generalmente incluye trozos de pollo cocido y sazonado con sabores característicos de la cocina thai.

5. Crepe de jamón y queso

Es un clásico que nunca pasa de moda. Este plato simple pero delicioso combina finas capas de jamón cocido y queso derretido, todo envuelto en un crepe suave. Es una opción perfecta para cualquier momento del día.

Crepe de jamón y queso Crepes & Waffles

6. Pan cook de pollo, champiñones y espárragos

Es otro de los favoritos en el menú de Crepes & Waffles. Este plato consiste en un pan redondo y hueco, relleno de una mezcla de pollo, champiñones, espárragos y una salsa blanca que le da un toque especial. Es una opción ideal para quienes buscan una comida sustanciosa y llena de nutrientes.

PanneCook de Pollo, Champiñones y Espárragos Crepes & Waffles

Postres recomendados en Crepes & Waffles

7. Crepe de arequipe y queso (dulce)

La masa de este plato es delgada y rellena de arequipe (dulce de leche) se agrega queso para aportar un contraste salado y cremoso.

Crepes Arequipe y queso. - Crepes & Waffles

8. Crepe baby doll

Es un crepe dulce, relleno de plátano fresco, helado de vainilla, nueces, chocolate caliente y crema chantilly, ideal para disfrutar acompañado, en caso de que no sea tan amante de lo dulce.

Tiene queso, arequipe y una capa delgada de crepe. - FOTO:

9. Waffle de choclo con arequipe

Para los amantes de los sabores dulces, el waffle de choclo con arequipe es una elección imperdible. Hecho a base de maíz tierno, se sirve con una generosa porción de arequipe, creando una combinación de sabores que es simplemente irresistible. La textura crujiente de la harina y la cremosidad del arequipe hacen de este plato una verdadera delicia.

Waffle D Choclo con arequipe. - Crepes & Waffles

10. Waffle Choco Rochelle

Es un postre que no puedes dejar de probar. Nuevo en su menú, tiene una base de waffle de chocolate, con crema de chocolate y avellanas, acompañado de chantilly y helado chocorochelle.

Nuevo waffle choco rochelle en Crepes and Waffles. - Crepes and Waffles

11. Crepe de nutella y fresas

Este crepe está relleno de rodajas de fresa con chocolate, ofreciendo un sabor dulce y reconfortante que recuerda las famosas fresas que disfrutaban los niños en los parques.

Crepe de Nutella y Fresas en Crepes & Waffles. - Crepes and Waffles

Precios de los platos

Los precios en Crepes & Waffles varían según la categoría del plato, por ejemplo:



Crepes : oscilan entre $15.000 y $36.000.

: oscilan entre $15.000 y $36.000. Waffles : tienen un rango de precios entre $7.000 y $14.000.

: tienen un rango de precios entre $7.000 y $14.000. Platos especializados : tienen un costo que van desde $25.000 hasta $60.000.

: tienen un costo que van desde $25.000 hasta $60.000. Bebidas: tienen precios que oscilan entre $5.000 y $12.000.

Consejos para disfrutar su visita en Crepes & Waffles

Crepes & Waffles también ofrece un menú de desayuno y brunch que es muy popular entre los comensales. Platos como los Huevos Rosarito y las Tostadas Francesas son opciones deliciosas para comenzar el día. El espacio está disponible los fines de semana y festivos, lo que lo convierte en una excelente opción para disfrutar en familia o con amigos.

También, la cadena frecuentemente ofrece promociones y descuentos especiales. Manténgase atento a sus redes sociales y sitio web para no perderse ninguna oferta. Esto le permitirá disfrutar de sus platos favoritos a un precio más accesible.



Compromiso social de Crepes & Waffles

Además de su excelente oferta gastronómica, Crepes & Waffles es conocido por su compromiso social. La empresa ha implementado programas para empoderar a mujeres en situación vulnerable, brindándoles oportunidades de capacitación y empleo. Este enfoque no solo mejora la vida de muchas personas, sino que también enriquece la cultura corporativa de la cadena.

(Lea también: 10 platos colombianos que todo el mundo debe probar, según guía internacional Taste Atlas)