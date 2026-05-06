Paisita Día resultados de hoy, miércoles 6 de mayo de 2026: estos son los números ganadores

El sorteo de El Paisita Día funciona con un número de cuatro cifras que va del 0000 al 9999. Esta modalidad se juega todos los días y los resultados se publican a través de canales autorizados, entre ellos transmisiones en YouTube. La transmisión oficial está programada para la 1:00 de la tarde. Una vez finaliza la transmisión, se divulgan las cifras correspondientes a la jornada para que los jugadores puedan revisar sus resultados. En esta ocasión, le damos a conocer los números del sorteo realizado el miércoles 6 de mayo de 2026, como parte del calendario habitual del juego.



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Paisita es un juego de suerte y azar autorizado en Colombia en el que se apuesta por un número de cuatro cifras organizadas en un orden definido. Las personas pueden elegir diferentes formas de participar: acertar el número completo, las tres últimas cifras, las dos finales o una sola cifra. Cada modalidad tiene un pago específico según el nivel de coincidencia con el resultado oficial. El juego también cuenta con una opción conocida como La Quinta, que permite agregar una cifra adicional a la apuesta inicial. Esta modalidad funciona con reglas propias y maneja un esquema de premios distinto, el cual está establecido en el reglamento vigente del juego.

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Paisita realiza dos sorteos diarios llamados Paisita 1 y Paisita 2, lo que permite participar en distintos momentos del día y revisar resultados por separado. El valor del premio depende tanto del tipo de apuesta como del acierto obtenido. Cuando las cuatro cifras coinciden en el orden exacto, el pago puede llegar hasta 4.500 pesos por cada peso apostado. En los aciertos parciales, los montos son menores y varían según la modalidad seleccionada. Paisita hace parte del sistema oficial de juegos de suerte y azar en Colombia y opera bajo las normas definidas por las autoridades encargadas.



Resultados Paisita 1 del 6 de mayo de 2026

Número ganador: 0580

Quinta cifra: 1

¿Cómo reclamar el premio si se ha ganado en el Paisita 1?

La entrega de premios del sorteo Paisita 1 depende de la validación previa del resultado. Antes de reclamar cualquier pago, la persona debe confirmar que el número registrado coincide con el número sorteado. Esta verificación debe hacerse por medio de los canales digitales del operador o a través de medios autorizados, lo que permite constatar que la apuesta quedó registrada de manera correcta.

Después de confirmar la coincidencia, el siguiente paso consiste en acudir al punto de venta donde se realizó la apuesta y presentar el tiquete original. El documento debe estar legible, sin daños y sin modificaciones. Cuando la apuesta se realizó de forma digital, el comprobante electrónico almacenado en el sistema cumple la función del tiquete físico. Los premios de valores bajos se entregan directamente en el punto donde se hizo la transacción. En caso de que el monto sea superior a $500.000, el proceso requiere la asistencia a una oficina principal del operador o a una entidad habilitada para efectuar el pago. Para estos casos se solicita la cédula de ciudadanía y la firma de un documento que confirma la entrega.



El proceso de pago incluye las retenciones correspondientes según la normatividad vigente. Los premios que superan 48 UVT están sujetos a una retención del 20 % por concepto de ganancias ocasionales. Cuando el desembolso se realiza mediante transferencia bancaria, puede aplicarse el cobro del 4x1000 sobre el valor transferido. Estas deducciones se aplican antes de la entrega final del premio y forman parte de los procedimientos obligatorios establecidos en la regulación tributaria.



Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita 1



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita 2



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

No olvide tener discreción al momento de cobrar premios de alto valor. En lo posible, se aconseja solicitar el pago mediante canales bancarios para evitar riesgos asociados al manejo de efectivo.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL