Resultados Paisita Día hoy, martes 5 de mayo de 2026: números ganadores

El Paisita Día es uno de los juegos de chance más populares en Colombia, en el que los apostadores eligen un número de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999. Este sorteo se realiza todos los días y su resultado se conoce sobre la 1:00 de la tarde, a través de canales oficiales.

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Además del número principal, el juego incluye la opción de la quinta cifra, que permite aumentar el valor del premio si se acierta correctamente.

Resultados Paisita Día hoy, martes 5 de mayo de 2026

Una vez finalice el sorteo, estos serán los números ganadores Paisita Día:



Número ganador: 2389

2389 Quinta cifra: 0

¿Cómo jugar el Paisita Día?

Participar en el chance Paisita Día es sencillo:



Elegir un número de cuatro cifras (0000 a 9999).

Definir el valor de la apuesta.

Seleccionar la modalidad de juego.

También existe la modalidad de La Quinta, que añade una cifra adicional con un plan de premios diferente.

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Modalidades de premio

El Paisita Día ofrece varias formas de ganar:

Cuatro cifras exactas: paga hasta 4.500 veces lo apostado.

paga hasta 4.500 veces lo apostado. Tres cifras: premio por coincidencia en orden.

premio por coincidencia en orden. Dos cifras: acierto de las últimas cifras.

acierto de las últimas cifras. Una cifra: acierto del último número.

El valor del premio depende del monto apostado y del nivel de acierto.

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¿Cómo reclamar el premio?

Si resulta ganador del Paisita Día, tenga en cuenta:

Verificar el resultado en canales oficiales.

Conservar el tiquete original en buen estado.

Formas de cobro:

Premios menores: se reclaman en el punto de venta.

Premios mayores: requieren acudir a oficinas autorizadas.

Para montos superiores, es necesario:

Presentar documento de identidad.

Firmar el comprobante de pago.

Tenga presente que los premios superiores a 48 UVT tienen una retención del 20 %, según la normativa vigente. También puede aplicarse el impuesto del 4x1000 si el pago se realiza por transferencia bancaria.

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El Paisita Día continúa siendo una de las opciones preferidas del chance en Colombia, manteniendo la expectativa diaria entre miles de jugadores.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.