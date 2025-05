Paso a paso para participar en nueva subasta de la Dian: solo necesita conexión a internet

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) llevará a cabo en el mes de mayo una nueva jornada de subasta pública , esta vez enfocada en la venta de vehículos decomisados, abandonados o entregados por resolución judicial. A través del sistema de subasta virtual autorizado conocido como El Martillo, los interesados podrán participar desde cualquier lugar del país, siempre que cumplan con los requerimientos exigidos por la entidad, como tener conexión a internet, registrarse y tener preparado el depósito.

La subasta estará activa entre el mediodía del 14 de mayo y las 10:30 a.m. del 15 de mayo, lapso durante el cual los usuarios podrán presentar sus ofertas, realizar contraofertas y monitorear en tiempo real el estado de los bienes ofertados. Entre los vehículos disponibles se encuentran motocicletas AKT desde $400.000 y camionetas tipo ambulancia marca Ford con precios base de $5.600.000.



Requisitos para participar en nueva subasta de la Dian

Los ciudadanos que deseen participar deberán registrarse previamente en el portal El Martillo. Para ello, es necesario crear un usuario con información personal como nombre completo, número de identificación y edad. También deben contar con una cuenta bancaria activa habilitada para realizar pagos electrónicos mediante la plataforma PSE.

Posteriormente, una vez creado el usuario, podrá acceder al catálogo digital en el que se detallan las condiciones de cada lote. Allí encontrará información como ubicación del vehículo, modelo, color, placa, precio de salida y requisitos adicionales. Cada lote requiere un depósito previo, que funciona como garantía de la intención de compra, y que varía dependiendo del tipo de vehículo.



Vehículos en oferta en subasta de la Dian

Motocicleta AKT

Esta motocicleta se encuentra en la subasta sin carrocería y tiene un valor base de $400.000. Para participar, se requiere un depósito previo de $80.000. Es importante tener en cuenta que, aunque las motocicletas con cilindrada inferior a 125 cc están exentas del pago de impuestos de tránsito a partir del año 1999, cualquier deuda pendiente por impuestos anteriores o multas será responsabilidad del adjudicatario. Vea los principales detalles de este bien en subasta:



Marca: AKT

AKT Modelo: AK125 NKDR

AK125 NKDR Color: Negro

Negro Placa: HWI55C

El vehículo no cuenta con revisión tecnomecánica vigente. El adjudicatario deberá consignar una garantía de $2.000.000 y completar los trámites de reparación y legalización en un plazo máximo de 20 días hábiles. Asimismo, el comprador deberá asumir los costos correspondientes a la renovación del SOAT, revisión técnico-mecánica y demás trámites necesarios para la legalización y circulación del vehículo

Vehículos disponibles en nueva subasta de la Dian - El Martillo

Motocicleta AKT

Este lote presenta condiciones similares a las del lote anterior. Tiene un valor base de $400.000 y requiere un depósito previo de $80.000 para participar en la subasta. El vehículo necesita realizar los trámites correspondientes a la renovación del SOAT, la revisión tecnomecánica, y el pago de impuestos de tránsito y multas que pudieran estar pendientes. Al igual que en el caso anterior, el adjudicatario deberá efectuar el traspaso dentro de los 20 días hábiles siguientes a la adjudicación y asumir los gastos de reparación necesarios para obtener el certificado de RTM.



Marca: Akt

Akt Modelo: AK125 NKDR

AK125 NKDR Color: Negro

Negro Placa: HWI57C

Camioneta Ford E-350 (ambulancia)

Este lote corresponde a una ambulancia marca Ford, modelo E-350, con un valor base de $5.600.000 y un depósito previo requerido de $1.120.000. Al igual que en los lotes anteriores, la adjudicación se realiza mediante traspaso, por lo que el comprador deberá asumir los costos correspondientes a impuestos de tránsito, renovación del SOAT y la revisión tecnomecánica. Algunos de los detalles principales de este lote son:



Marca: Ford

Ford Modelo: E-350

E-350 Color: Blanco

Blanco Placa: OIB406

Adicionalmente, el adjudicatario deberá consignar una garantía de $8.000.000, destinada a cubrir posibles reparaciones y los trámites administrativos requeridos. Estos procedimientos podrán consultarse en detalle a través de la plataforma El Martillo. El plazo máximo para completar los trámites y gestiones es de 20 días hábiles contados a partir de la adjudicación.

Camioneta Ford (ambulancia)

Este es el último lote de la subasta e incluye una camioneta Ford tipo ambulancia, con características similares a las del lote anterior. El valor base del vehículo es de $5.600.000, y se exige un depósito previo de $1.120.000 para participar en la puja. El adjudicatario será responsable de llevar a cabo todos los trámites necesarios para la legalización del vehículo, incluyendo el traspaso de propiedad, la renovación del SOAT y cualquier otro procedimiento requerido. Vea los detalles:



Marca: Ford

Ford Modelo: E-350

E-350 Color: Naranja

Naranja Placa: OIB407

Asimismo, el interesado deberá consignar una garantía de $8.000.000, destinada a cubrir los costos de reparación y trámites administrativos. El traspaso deberá completarse dentro del plazo estipulado de 20 días hábiles contados desde la adjudicación.

¿Cómo participar en la subasta de la Dian?

Ingrese a la plataforma autorizada por la Dian El Martillo

Regístrese en el portal con datos personales, como: nombre completo, número de identificación, edad, entre otros.

Realice el debido depósito del producto interesado por medio de PSE

Ingrese a la 'Sala de ventas virtuales'

Asocie el depósito con el lote que desea pujar

Realice su oferta

La Dian advierte que la oferta será considerada válida y vinculante, incluso si el participante no asistió a la exhibición previa del bien. Por ello, aunque no es obligatoria, la entidad recomienda asistir a la inspección física de los vehículos, la cual se llevará a cabo en la siguiente dirección: Carrera 6 No. 15-99, Lote 4, Piso 1, Perímetro Urbano. Es necesario agendar cita con antelación.

Recomendaciones de la Dian en subastas

Una vez cerrada la subasta, el comprador tendrá cuatro días hábiles para realizar el pago total del saldo restante, junto con la comisión de venta del 2.5% más el 19% correspondiente al IVA sobre esa comisión. Además, si el vehículo no cuenta con la revisión técnico-mecánica al día, deberá consignar la garantía exigida según el tipo de bien. En caso de no cumplir con el pago total o los requisitos en el plazo estipulado, la adjudicación será cancelada y el depósito previo no será reembolsado.

Dado que todos los trámites de esta subasta se realizan de manera virtual, la plataforma indica que se pueden hacer ofertas desde las 12:00 a.m. del 13 de mayo, aunque el inicio oficial es a las 12:00 p.m. del 14 de mayo. También sugiere que los participantes verifiquen con su entidad bancaria el monto máximo permitido para transacciones por internet y soliciten una ampliación si es necesario.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co