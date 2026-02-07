¡Pilas! Bancolombia confirmó suspensión temporal de algunos de sus servicios por mantenimiento

Actualmente, los servicios y las transacciones virtuales han cobrado una relevancia fundamental en la vida cotidiana de millones de personas, al facilitar pagos, consultas y movimientos financieros sin necesidad de acudir a una oficina física. En este contexto, cualquier interrupción en las plataformas digitales genera atención inmediata entre los usuarios. Bajo este panorama, Bancolombia confirmó la suspensión temporal de algunos de sus servicios debido a labores de mantenimiento programado.



La entidad financiera informó que varios de sus canales digitales estarán en mantenimiento durante la madrugada del domingo 8 de febrero, por lo que recomendó a sus clientes programar con anticipación sus movimientos y evitar realizar transacciones en los horarios señalados.



¿Cuáles son los canales afectados por el mantenimiento?

Uno de los servicios que presentará afectaciones será la App Mi Bancolombia. De acuerdo con la información publicada por el banco, el domingo 8 de febrero entre las 02:30 a.m. y las 06:30 a.m., los bolsillos estarán inactivos por mantenimiento. Durante este periodo, los usuarios no podrán mover dinero a través de esta funcionalidad.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En el mismo horario, también estará en mantenimiento la Sucursal Virtual Personas. Entre las 02:30 a.m. y las 06:30 a.m. del domingo 8 de febrero, los bolsillos asociados a este canal digital permanecerán inactivos. Al igual que en la aplicación móvil, los usuarios deberán programar sus movimientos financieros fuera de ese intervalo para evitar inconvenientes.

Adicionalmente, Bancolombia anunció otro mantenimiento que se desarrollará entre la madrugada del sábado 7 y el domingo 8 de febrero. Según el reporte, desde la 01:30 a.m. hasta las 04:30 a.m., se adelantarán labores técnicas en la App Mi Bancolombia, lo que impedirá a los usuarios realizar consultas y pagos de créditos hipotecarios durante ese lapso.



Ante estas labores de mantenimiento, Bancolombia sugirió realizar las transferencias antes o después de las franjas establecidas.



La entidad financiera explicó que estas suspensiones son temporales y hacen parte de procesos técnicos necesarios para el adecuado funcionamiento de sus plataformas digitales. Aunque los mantenimientos se programan en horarios de menor uso, el banco reconoció que algunos usuarios podrían verse afectados si intentan acceder a los servicios durante las horas indicadas.

Publicidad

Por esta razón, Bancolombia insistió en la importancia de que los clientes se programen con anticipación, especialmente quienes utilizan con frecuencia los bolsillos digitales, la Sucursal Virtual Personas o deben realizar trámites relacionados con créditos hipotecarios.

Por lo tanto, es importante que los usuarios tengan presente que realizar múltiples intentos de ingreso durante el periodo de mantenimiento podría generar bloqueos temporales de las cuentas. En ese sentido, se recomienda esperar a que el sistema se encuentre nuevamente disponible para hacer uso de los servicios con normalidad.

Publicidad

Finalmente, el banco recordó que una vez finalicen las labores de mantenimiento, los servicios afectados se restablecerán con normalidad. Asimismo, reiteró su invitación a estar atentos a los canales oficiales, donde se informan este tipo de novedades con el fin de facilitar la planificación financiera de los usuarios y reducir posibles contratiempos.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co