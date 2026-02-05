Bancolombia lanzó ofertas para comprar vivienda usada en 2026: no son remates

La compra de vivienda usada y de otros inmuebles sigue siendo una alternativa relevante para los colombianos en 2026 y Bancolombia explicó que, por medio del portal Tu360Inmobiliario, es posible acceder a propiedades ofrecidas tanto por personas naturales como por la entidad.

El portal reúne dos tipos de oferta: inmuebles usados, que pertenecen a personas naturales o jurídicas que buscan vender sus propiedades a través de inmobiliarias o agentes profesionales; por otro, activos inmobiliarios que son propiedad de Bancolombia y que se comercializan bajo condiciones previamente definidas por la entidad financiera. En ambos casos, Bancolombia aclaró que se trata de procesos de venta directa y no de remate judiciales.



Cómo comprar inmuebles usados que son propiedad de Bancolombia

Bancolombia cuenta con un portafolio de inmuebles usados que han pasado a ser de su propiedad a través de distintos mecanismos, como daciones en pago, restituciones de contratos de leasing o adjudicaciones. Estos activos incluyen apartamentos, casas, oficinas, bodegas, locales comerciales y lotes ubicados en diferentes regiones del país. Este es el paso a paso señalado por la entidad financiera:



Ingrese al portal Usados Bancolombia, donde podrá encontrar el inventario del banco, las condiciones de venta y toda la información relevante de cada propiedad.

Consulte la oferta que está disponible en el sitio oficial, identificando los inmuebles que se ajusten a sus necesidades.

Para avanzar en la compra, debe enviar un correo electrónico con sus datos y los códigos de los inmuebles de interés. A partir de ese momento, un comercializador autorizado acompaña el proceso, incluyendo la coordinación de visitas, la revisión del estado del inmueble y la presentación de la oferta mercantil.

El banco también aclaró que estos inmuebles no se venden bajo la figura de remate. Los precios se fijan con base en "avalúos que reflejan el valor real de mercado, sin descuentos ni tasas especiales, salvo campañas temporales de Bancolombia". El rango de precios es amplio y permite encontrar opciones para distintos perfiles de comprador.



Inmuebles usados en la plataforma Tu360Inmobiliario de Bancolombia

Además de los activos de Bancolombia, Tu360Inmobiliario funciona como una vitrina digital para que personas naturales publiquen y vendan sus inmuebles usados con el acompañamiento de inmobiliarias y agentes especializados, pues la plataforma 360 centraliza toda la información de las propiedades y facilita el contacto entre compradores y vendedores. Este es el paso a paso para comprar en la plataforma:



Ingrese al portal Tu360Inmobiliario, y revise la oferta disponible.

Una vez identifique un inmueble que se adapte a sus necesidades, seleccione la propiedad de su interés.

Posteriormente, deje sus datos de contacto para que la inmobiliaria o el agente profesional designado se comunique y continúe con el proceso de negociación.

Durante las diferentes etapas, el comprador cuenta con acompañamiento comercial y legal, lo que incluye la orientación sobre la documentación requerida, las condiciones de la negociación y, en caso de ser necesario, la referencia a un asesor de Bancolombia para evaluar opciones de financiación.

Según la información disponible en la plataforma, actualmente hay más de 4.300 inmuebles usados publicados, entre los que se encuentran viviendas urbanas, fincas, lotes, oficinas y locales comerciales. Los precios varían de acuerdo con la ubicación, el tipo de inmueble y sus características, con valores que van desde alrededor de los $100 millones hasta cifras superiores a los $8.000 millones.



Uno de los elementos centrales del funcionamiento de Tu360Inmobiliario es que el proceso de compra se adapta al tipo de inmueble y a su propietario. Mientras que los activos de Bancolombia siguen un esquema definido por la entidad. En ambos casos, la plataforma busca brindar claridad sobre las condiciones de venta y facilitar el acceso a información relevante para los compradores.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co