Precio del dólar en Colombia hoy, lunes 1 de junio de 2026: TRM alcanzó los $3.500

El precio oficial del dólar en Colombia comenzó el mes de junio con una TRM de $3.678,15, cifra que representa un incremento de $31,57 frente a la tasa anterior de $3.646,58. El ajuste equivale a una variación positiva de 0,87%, reflejando una recuperación de la divisa estadounidense respecto a los días previos.

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A pesar del aumento registrado en la TRM, el comportamiento del mercado cambiario durante la jornada presentó un panorama diferente. En las negociaciones del mercado spot, donde se realizan operaciones de compra y venta de divisas en tiempo real, el dólar mostró una tendencia descendente desde el inicio de la sesión.

Hacia las 11:11 de la mañana del lunes, la moneda estadounidense se negociaba en un precio de $3.561,48, ubicándose $116,67 por debajo de la TRM vigente. Este comportamiento también se reflejó en el precio promedio de negociación, que se situó en $3.560,76.



Los registros de la sesión muestran que la jornada abrió en $3.577,50, alcanzó un máximo de $3.580 y posteriormente descendió hasta un mínimo de $3.550. La diferencia frente al cierre anterior, que había sido de $3.671,50, evidencia una presión bajista en las primeras horas de negociación.



De mantenerse este comportamiento hasta el cierre del mercado, los analistas estiman que la próxima TRM podría registrar una disminución cercana a los $117 frente al nivel oficial actual.

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Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

Ciudad Precio de compra Precio de venta Bogotá D.C. $ 3.610 $ 3.680 Medellín $ 3.600 $ 3.740 Cali $ 3.520 $ 3.650 Cartagena $ 3.750 $ 3.980 Cúcuta $ 3.640 $ 3.680 Pereira $ 3.730 $ 3.800

¿Elecciones presidenciales influyen en el comportamiento del dólar en Colombia?

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El precio del dólar en Colombia se ha ubicado en las últimas semanas por debajo de los $3.700 luego de registrar una caída cercana a los 180 pesos en pocos días, un comportamiento que ha despertado atención entre inversionistas, empresarios y ciudadanos que siguen de cerca la evolución de la moneda estadounidense.

Para el analista financiero Jeisson Andrés Balaguera, CEO de Value Triple A, este tipo de movimientos suelen aparecer en periodos previos a las elecciones presidenciales, especialmente cuando las encuestas muestran escenarios abiertos o cambios en la intención de voto. Según explicó, el mercado cambiario reacciona constantemente a las expectativas políticas y económicas que perciben los inversionistas.

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"Esta es una volatilidad que se da anterior a que se dé este proceso de elecciones", afirmó Balaguera durante una entrevista en el programa Signo Pesos. El experto recordó que en 2022, durante la elección presidencial en la que resultó ganador Gustavo Petro, también se registraron fuertes movimientos en la tasa de cambio.

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El analista también advirtió que la volatilidad podría mantenerse durante las próximas semanas, especialmente si las elecciones presidenciales se definen en una segunda vuelta.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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vgomezgo@caracoltv.com.co