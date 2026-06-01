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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Trágico accidente aéreo en el departamento del Meta: cuatro personas fallecieron por el hecho

Trágico accidente aéreo en el departamento del Meta: cuatro personas fallecieron por el hecho

La Aeronáutica Civil entregó detalles sobre el hecho que ahora es materia de investigación. Esto se sabe.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 1 de jun, 2026
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Avión

En la mañana de este 1 de junio se registró un accidente aéreo en el departamento del Meta. El siniestro involucró a una aeronave que cubría la ruta Villavicencio-La Macarena. La Aeronáutica Civil entregó detalles sobre este hecho, que dejó a cuatro personas fallecidas.

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De acuerdo con el reporte emitido por la entidad, el accidente ocurrió en medio de la etapa de despegue de una aeronave tipo Cessna 206, con matrícula HK2521, que pertenece a la empresa ARALL y partió en ese momento desde Villavicencio, ciudad del Meta. En este documento, la Aerocivil confirmó el fallecimiento de los cuatro ocupantes que se transportaban en esta aeronave para llegar al municipio de La Macarena.

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La DIACC activó de manera inmediata los protocolos de emergencia y ordenó el traslado urgente de un equipo especializado de investigadores hasta el lugar de los hechos. “Este personal será el encargado de recopilar la evidencia técnica y testimonial necesaria para demostrar las causas que originaron el siniestro”, detalló la Aerocivil.

¿Qué es ARALL y a qué se dedica?

ARALL, también conocida como Aerolíneas Llaneras Arall Ltda, es una empresa que se dedica al transporte aéreo nacional de pasajeros y carga. Tiene como sede principal el aeropuerto Vanguardia de Villavicencio.

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