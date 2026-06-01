De la Espriella le responde a Cepeda sobre propuesta de debate: “¿Ahora sí?”

El candidato Abelardo de la Espriella le respondió a Iván Cepeda, quien propuso un debate con su opositor luego de que los colombianos decidieran en las urnas que ellos dos irán a segunda vuelta el próximo 21 de junio.

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“Emplazo al candidato Abelardo de la Espriella a debate”, escribió el senador en su cuenta de X. Sin embargo, dijo que tendrían que realizarse con condiciones y “serán acordadas por las personas que he designado para ese fin, y cuyo nombre daré a conocer”.



“Sin condiciones”, pide De la Espriella

Tras conocer la invitación de Cepeda, el abogado respondió a través de la misma red social y cuestionó al senador porque ahora sí quiere un debate; también le pidió reconocer “el resultado de las elecciones y vamos a debatir ya mismo”.

Además, rechazó que el encuentro se haga con condiciones. “Petro y tú tienen que dar la cara al pueblo, porque están ejecutando un plan para robarse las elecciones. Reconozcan el resultado; no sigan atizando un golpe”, añadió.



Por último, convocó “a los medios de comunicación a que fijen fecha y hora para ese debate y a que exhorten a Petro y a Cepeda a reconocer el resultado de las urnas. No podemos normalizar lo que están pretendiendo hacer”.

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