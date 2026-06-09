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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Precio del dólar en Colombia hoy, martes 9 de junio de 2026: TRM se mantiene en $ 3.588,09

Precio del dólar en Colombia hoy, martes 9 de junio de 2026: TRM se mantiene en $ 3.588,09

La cotización del dólar registra un ligero aumento en su valor. Vea cómo está en las casas de cambio en las ciudades principales de Colombia.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 9 de jun, 2026
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Dólar hoy, 4 de mayo de 2026, en Colombia: cómo está la TRM el lunes
Dólar hoy, 9 de junio de 2026, en Colombia: cómo está la TRM el martes
Getty Images

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este martes 9 de junio de 2026 se ubicó en $3.588,09, según los registros de la Superintendencia Financiera de Colombia. La cotización de la divisa estadounidense se mantuvo inalterada frente a la jornada anterior, ya que el lunes 8 de junio también cerró en $3.588,09.

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Al comparar el comportamiento de la moneda con el de una semana atrás, se observa un ligero incremento. El 2 de junio de 2026, hace exactamente siete días, la TRM se ubicaba en $3.560,24, lo que significa una diferencia de $27,85 frente al valor actual.

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En contraste, frente al comportamiento de hace un mes, la tasa de cambio registra una caída. El 9 de mayo de 2026, el dólar se negociaba a $3.747,10, por lo que la cotización actual es $159,01 inferior.

El dólar mantiene una tendencia de descenso en el último año

La tendencia bajista de la divisa también se refleja en las comparaciones de mediano y largo plazo. De acuerdo con los datos de la Superintendencia Financiera, la TRM ha mostrado una reducción frente a los niveles observados durante gran parte de 2025 y comienzos de 2026.

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Desde el inicio de este año, cuando la tasa representativa del mercado rondaba los $3.757,08, el precio del dólar acumula una disminución superior a los $169.

El contraste es aún mayor al compararlo con el mismo periodo del año pasado. Para estas fechas de 2025, la TRM superaba los $4.136 por dólar, lo que evidencia una caída cercana a los $548 en los últimos doce meses.

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El comportamiento de la moneda estadounidense continúa influenciado por factores como las expectativas sobre las tasas de interés en Estados Unidos, la evolución de los mercados internacionales y el desempeño de materias primas como el petróleo, variables que suelen tener un impacto directo sobre la tasa de cambio en Colombia.

Así amanecen las casas de cambio en Colombia

CiudadPrecio de compraPrecio de venta
Bogotá D. C.$ 3,690$ 3,750
Medellín$ 3,660$ 3,780
Cali$ 3,550$ 3,700
Cartagena$ 3,750$ 3,980
Cúcuta$ 3,640$ 3,700
Pereira$ 3,730$ 3,800

María Paula Rodríguez Rozo
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