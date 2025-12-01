En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ENCUESTA INVAMER
ARCHIVOS 'CALARCÁ'
MADURO - TRUMP
PABLO ESCOBAR
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Precio del dólar hoy, lunes 1 de diciembre de 2025, en Colombia: TRM sube en Cyber Monday

Precio del dólar hoy, lunes 1 de diciembre de 2025, en Colombia: TRM sube en Cyber Monday

El dólar en Colombia registró un comportamiento estable, con una variación moderada al alza frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM). Le contamos cómo se cotiza la moneda en casas de cambio en Colombia.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 1 de dic, 2025
Comparta en:
Precio del dólar hoy, lunes 1 de diciembre de 2025
Precio del dólar hoy, lunes 1 de diciembre de 2025. -
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad