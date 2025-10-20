En vivo
Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Precio del dólar hoy, lunes 20 de octubre de 2025, en Colombia: así está la TRM

Desde el inicio del mes hasta este lunes, la Tasa Representativa del Mercado ha descendido $115,43 pesos, lo que equivale a una variación de -2,94%. Así se cotiza el dólar en casas de cambio.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 20 de oct, 2025
Foto de cottonbro studio en Pexels

