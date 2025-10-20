Precio del dólar hoy, lunes 20 de octubre de 2025, en Colombia: así está la TRM

El precio del dólar en Colombia no es solo una cifra que aparece en los titulares económicos cada mañana. Es un termómetro que mide la salud financiera del país, la confianza de los inversionistas, la estabilidad política y hasta el impacto de decisiones internacionales. Para quienes importan productos, pagan créditos en moneda extranjera o simplemente planean viajar, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) es un dato clave que puede alterar presupuestos y decisiones.

Este lunes 20 de octubre de 2025, la TRM se mantiene en $3.808,12 pesos colombianos por dólar, una cifra que refleja cierta estabilidad frente al cierre del viernes anterior, pero que también marca una tendencia bajista acumulada durante el mes. Para entender mejor este comportamiento, es necesario revisar cómo ha evolucionado el dólar en las últimas semanas y qué factores han influido en su cotización.

El pasado viernes 17 de octubre, la TRM se ubicó en $3.877,07, lo que representó una caída de $68,95 pesos (-1,77%) respecto al día anterior. Esta disminución fue parte de una tendencia que se venía consolidando desde inicios de octubre, impulsada por varios factores.



De otro lado, el mes de octubre ha sido testigo de una tendencia bajista en la cotización del dólar en Colombia. Desde el inicio del mes hasta el 20 de octubre, la TRM ha descendido $115,43 pesos, lo que equivale a una variación de -2,94%. Este comportamiento se ha dado en un contexto de relativa estabilidad económica interna y de fluctuaciones externas que han favorecido al peso colombiano. Estas son las principales cifras del mes:



TRM al 1 de octubre: $3.923,55

TRM al 20 de octubre: $3.808,12

Promedio mensual: $3.880,96

Valor máximo hasta ahora: $3.933,31 (15 de octubre)

Valor mínimo hasta ahora: $3.808,12 (20 de octubre)

Precio del dólar en casas de cambio en Colombia el 20 de octubre de 2025

Además de la TRM oficial, el precio del dólar en las casas de cambio presenta variaciones según la ciudad. Para este viernes, 10 de octubre, los valores promedio son los siguientes:



Bogotá: compra $3.790 – venta $3.931

compra $3.790 – venta $3.931 Medellín: compra $3.730 – venta $3.880

compra $3.730 – venta $3.880 Cali: compra $3.850 – venta $3.990

compra $3.850 – venta $3.990 Cartagena: compra $3.750 – venta $3.980

compra $3.750 – venta $3.980 Cúcuta: compra $3.800 – venta $3.640

compra $3.800 – venta $3.640 Pereira: compra $3.730 – venta $3.800

Estas cifras reflejan la dinámica del mercado informal, donde el precio del dólar puede variar según la oferta y demanda local, así como por factores como el turismo, el comercio fronterizo y la disponibilidad de divisas.



¿Qué es la TRM y cómo se calcula?

La Tasa Representativa del Mercado es el indicador oficial que determina el valor del dólar frente al peso colombiano para operaciones financieras y comerciales. Se calcula diariamente a partir de las transacciones de compra y venta de divisas entre intermediarios financieros autorizados en el país.

La Superintendencia Financiera certifica este valor todos los días hábiles y su vigencia se extiende por 24 horas. Es importante aclarar que la TRM no corresponde al precio que los ciudadanos encuentran en casas de cambio o transacciones informales, ya que en esos espacios el valor puede variar por comisiones, disponibilidad de efectivo o condiciones locales de oferta y demanda.



El valor de la TRM es utilizado en procesos como liquidación de importaciones, exportaciones, pago de deudas en moneda extranjera, reportes contables y cálculos tributarios. Además, sirve como referencia para las entidades financieras y para las empresas que realizan operaciones internacionales. Por su carácter oficial, la TRM es distinta al precio que se observa en negociaciones directas, que suelen reflejar el comportamiento en tiempo real del mercado, con márgenes de diferencia que pueden ser amplios en momentos de alta volatilidad.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL