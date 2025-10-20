Bogotá anuncia nuevas ofertas de empleo y paga hasta $ 8.5 millones: hay cargos sin experiencia

Mediante la Secretaría de Desarrollo Económico y sus empresas aliadas, la Alcaldía de Bogotá anunció 1.833 nuevas ofertas laborales para aquellos habitantes de Bogotá que se encuentren en busca de empleo. Estas convocatorias ofrecen pagos de hasta seis salarios mínimos mensuales legales vigentes (8.5 millones de pesos aproximadamente) y buscan a trabajadores con diferentes niveles de formación y experiencia. Los principales sectores en las ofertas laborales son los relativos a servicios, transporte, comercio e industria.
La experiencia máxima solicitada es otro de los puntos a favor en esta serie de convocatorias, pues muchas de las ofertas incluidas en esta lista (1.128 en total) no exigen trayectoria laboral previa, lo que hace de esta convocatoria en una muy importante oportunidad para aquellas personas jóvenes que buscan iniciarse crecer laboralmente en sus sectores o áreas de interés. Esta oferta incluye ofertas de trabajo en las siguientes áreas:
- Atención al cliente
- Logística
- Ventas
- Administración
- Tecnología
- Salud
- Otros oficios varios.
"Seguimos trabajando para que más bogotanos accedan a empleos dignos, con condiciones justas y oportunidades de crecimiento. Esta oferta demuestra que en la ciudad hay espacio tanto para quienes inician su vida laboral como para quienes buscan nuevos retos profesionales", dio a conocer Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría de Desarrollo Económico.
Ofertas de empleo en Bogotá: cómo aplicar a vacantes anunciadas por la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE)
Aquellas personas que se encuentren interesadas en participar y aplicar a estas vacantes laborales pueden hacer el respectivo registro o actualizar sus correspondientes hojas de vida a través de la página dispuesta por la SDE en www.serviciodeempleo.gov.co. En este sitio web, jóvenes y demás personas aspirantes al trabajo encontrarán todos los detalles de las ofertas; de la misma manera, podrán suscribirse a los canales oficiales de la SDE para conocer más sobre las próximas ferias de empleo o cursos de formación respectivos.
La Secretaría de Desarrollo Económico también dio a conocer que la Unidad Móvil de Empleo estará durante esta semana del 20 de octubre en la localidad de Ciudad Bolívar, sitio al que llevará sus servicios gratuitos a diferentes barrio, entre los que podría incluirse también el barrio San Francisco (Diagonal 62 Sur # 20F-20).
Cuáles son las ofertas de empleo anunciadas en Bogotá
Entre los principales cargos y vacantes anunciados por la Alcaldía de Bogotá para esta semana del 20 de octubre se encuentran los siguientes:
- Soldador para Ciudad Bolívar Bogotá
- Analista senior de cartera
- Abogado inmobiliario
- Analista senior de contabilidad
- Analista senior de control y gestión
- Analista senior de impuestos
- Analista senior de operaciones
- Analista senior de categoría
- Analista senior de expansión
- Analista senior de ingeniería logística
- Analista senior de nómina
- Analista senior de infraestructura T.I.
- Analista senior de macro layout
- Analista SIG
- Coordinador de cartera
- Coordinador de impuestos
- Especialista de contabilidad
- Especialista cuentas por pagar
- Gestor inmobiliario
- Senior planner
- Auxiliar servicios farmacéuticos
- Mensajero motorizado
- Cajeros 44H
- Staff comercial 44H
- Vendedores fines de semana
- Asistente de gestión humana, nómina y SSST
- Ingeniero CDE de sitio
- Profesional de formación y bienestar
- Technical & Quality DEPT - Quality inspector / Inspector calidad
- Material & Equipment DEPT - Junior mechanical engineer / Ingeniero junior mecánico
- Building section - Site architect / Arquitecto de sitio
- Operation & Maintenance DEPT - EMC specialist / Especialista CEM
- Operation & Maintenance DEPT - Patólogo estructural / Structural pathologist
- Technical & Quality DEPT - BIM modeler / Modelador BIM
- Commercial & Legal DEPT - Senior cost and budget engineer / Ingeniero senior de costos y presupuesto
- Municipal section - Analista de contabilidad / Accounting analyst
- External coordination DEPT - Archaeologist / Arqueólogo
- Commercial & Legal DEPT - Cost and budget engineer / Ingeniero de costos y presupuestos
- Building section - Site electrical engineer / Ingeniero eléctrico de sitio
- Operation & Maintenance DEPT - Lawyer / Abogado
- Building section - Assistant engineer
- Financing & Accounting DEPT - Accounting coordinator / Coordinador de contabilidad
- Work section 3 - Structural engineer / Ingeniero estructural
- Technical & Quality DEPT - Senior geotechnical engineer / Ingeniero senior de geotecnia
- Building section - Senior building engineer / Ingeniero senior de edificaciones
- Building section - DCC assistant / Asistente DCC
- Work section 4 - Lawyer / Abogado
- External coordination DEPT - Civil repairs coordinator / Coordinador de reparaciones civiles
- Auxiliar operativo y ventas (polivalente)
- Guarda de seguridad (vacante disponible para personas con discapacidad física)
- Ejecutivo multiskill
- Panaderos
- Auxiliar de elaboración hornos
- Administrador de tienda
- Encuestador
- Auxiliar de ruta o de ventas licencia C2
- Operario de producción
- Auxiliar de bodega
- Asesor comercial
- Profesional técnico actas de vecindad
- Profesional SST
- Asesor comercial call center
- Cajero polifuncional
- Administrador junior de restaurante
- Administrador de restaurante o almacenes de grandes superficies
- Auxiliar de cocina
- Ajustador matricero
- Analista profesional de bienestar
- Ingeniero de procesos
- Auxiliar de almacén/bodega
- Almacenista
- Almacenista de casino
- Captador de servicio
- Ebanista
- Analista de calidad
- Operario de troquel
- Operario de pintura
- Operario de doblador
- Operario técnico en pintura
- Operario de inyección
- Operario en soplado
- Técnico locativo electricista
- Ejecutivo de cuenta
- Auxiliar de tesorería/cajero
- Auxiliar de experiencia al cliente
- Gerentes de punto
- Técnico en refrigeración
- Nutricionista
- Auxiliar contable y administrativo
- Auxiliar CEDI
- Analista comercial y marketing
- Asistente de tecnología y sistemas
- Asistente de aseguramiento y control de calidad
- Analista de control de calidad
- Asistente de I&D
- Coordinador de asuntos regulatorios
- Asistente de eventos
- Analista de desarrollo galénico
- Analista de asuntos regulatorios
- Asistente de operaciones digitales
- Visitador médico
- Jefe de mercadeo
- Desarrollador full stack e-learning
- Auxiliares de instalación motorizados
- Bilingual customer service representative
- Técnico en salud oral (auxiliar de odontología)
- Odontólogo general
- Asesor de cobranza
- Asesor call center - atención al cliente y venta cruzada cliente colombiano y español
- Abogado
- Jefe de talento humano
- Jefe contable
- Director de laboratorio
JULIÁN CAMILO SANDOVAL
NOTICIAS CARACOL DIGITAL
JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO