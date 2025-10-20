En vivo
Bogotá anuncia nuevas ofertas de empleo y paga hasta $ 8.5 millones: hay cargos sin experiencia

La Secretaría de Desarrollo Económico dio a conocer nuevas ofertas de empleo para esa semana. Muchos de los cargos no incluyen experiencia previa y abarcan diferentes niveles de formación: desde bachilleres hasta profesionales especializados.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 20 de oct, 2025
Ofertas de empleo en Bogotá
Tenga en cuenta los requisitos y el paso a paso para aplicar a cada una de las ofertas anunciadas. -
Foto: Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá.

