Bogotá anuncia nuevas ofertas de empleo y paga hasta $ 8.5 millones: hay cargos sin experiencia

Mediante la Secretaría de Desarrollo Económico y sus empresas aliadas, la Alcaldía de Bogotá anunció 1.833 nuevas ofertas laborales para aquellos habitantes de Bogotá que se encuentren en busca de empleo. Estas convocatorias ofrecen pagos de hasta seis salarios mínimos mensuales legales vigentes (8.5 millones de pesos aproximadamente) y buscan a trabajadores con diferentes niveles de formación y experiencia. Los principales sectores en las ofertas laborales son los relativos a servicios, transporte, comercio e industria.

La experiencia máxima solicitada es otro de los puntos a favor en esta serie de convocatorias, pues muchas de las ofertas incluidas en esta lista (1.128 en total) no exigen trayectoria laboral previa, lo que hace de esta convocatoria en una muy importante oportunidad para aquellas personas jóvenes que buscan iniciarse crecer laboralmente en sus sectores o áreas de interés. Esta oferta incluye ofertas de trabajo en las siguientes áreas:



Atención al cliente

Logística

Ventas

Administración

Tecnología

Salud

Otros oficios varios.

"Seguimos trabajando para que más bogotanos accedan a empleos dignos, con condiciones justas y oportunidades de crecimiento. Esta oferta demuestra que en la ciudad hay espacio tanto para quienes inician su vida laboral como para quienes buscan nuevos retos profesionales", dio a conocer Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría de Desarrollo Económico.



Ofertas de empleo en Bogotá: cómo aplicar a vacantes anunciadas por la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE)

Aquellas personas que se encuentren interesadas en participar y aplicar a estas vacantes laborales pueden hacer el respectivo registro o actualizar sus correspondientes hojas de vida a través de la página dispuesta por la SDE en www.serviciodeempleo.gov.co. En este sitio web, jóvenes y demás personas aspirantes al trabajo encontrarán todos los detalles de las ofertas; de la misma manera, podrán suscribirse a los canales oficiales de la SDE para conocer más sobre las próximas ferias de empleo o cursos de formación respectivos.

La Secretaría de Desarrollo Económico también dio a conocer que la Unidad Móvil de Empleo estará durante esta semana del 20 de octubre en la localidad de Ciudad Bolívar, sitio al que llevará sus servicios gratuitos a diferentes barrio, entre los que podría incluirse también el barrio San Francisco (Diagonal 62 Sur # 20F-20).



Cuáles son las ofertas de empleo anunciadas en Bogotá

Entre los principales cargos y vacantes anunciados por la Alcaldía de Bogotá para esta semana del 20 de octubre se encuentran los siguientes:



Soldador para Ciudad Bolívar Bogotá

Analista senior de cartera

Abogado inmobiliario

Analista senior de contabilidad

Analista senior de control y gestión

Analista senior de impuestos

Analista senior de operaciones

Analista senior de categoría

Analista senior de expansión

Analista senior de ingeniería logística

Analista senior de nómina

Analista senior de infraestructura T.I.

Analista senior de macro layout

Analista SIG

Coordinador de cartera

Coordinador de impuestos

Especialista de contabilidad

Especialista cuentas por pagar

Gestor inmobiliario

Senior planner

Auxiliar servicios farmacéuticos

Mensajero motorizado

Cajeros 44H

Staff comercial 44H

Vendedores fines de semana

Asistente de gestión humana, nómina y SSST

Ingeniero CDE de sitio

Profesional de formación y bienestar

Technical & Quality DEPT - Quality inspector / Inspector calidad

Material & Equipment DEPT - Junior mechanical engineer / Ingeniero junior mecánico

Building section - Site architect / Arquitecto de sitio

Operation & Maintenance DEPT - EMC specialist / Especialista CEM

Operation & Maintenance DEPT - Patólogo estructural / Structural pathologist

Technical & Quality DEPT - BIM modeler / Modelador BIM

Commercial & Legal DEPT - Senior cost and budget engineer / Ingeniero senior de costos y presupuesto

Municipal section - Analista de contabilidad / Accounting analyst

External coordination DEPT - Archaeologist / Arqueólogo

Commercial & Legal DEPT - Cost and budget engineer / Ingeniero de costos y presupuestos

Building section - Site electrical engineer / Ingeniero eléctrico de sitio

Operation & Maintenance DEPT - Lawyer / Abogado

Building section - Assistant engineer

Financing & Accounting DEPT - Accounting coordinator / Coordinador de contabilidad

Work section 3 - Structural engineer / Ingeniero estructural

Technical & Quality DEPT - Senior geotechnical engineer / Ingeniero senior de geotecnia

Building section - Senior building engineer / Ingeniero senior de edificaciones

Building section - DCC assistant / Asistente DCC

Work section 4 - Lawyer / Abogado

External coordination DEPT - Civil repairs coordinator / Coordinador de reparaciones civiles

Auxiliar operativo y ventas (polivalente)

Guarda de seguridad (vacante disponible para personas con discapacidad física)

Ejecutivo multiskill

Panaderos

Auxiliar de elaboración hornos

Administrador de tienda

Encuestador

Auxiliar de ruta o de ventas licencia C2

Operario de producción

Auxiliar de bodega

Asesor comercial

Profesional técnico actas de vecindad

Profesional SST

Asesor comercial call center

Cajero polifuncional

Administrador junior de restaurante

Administrador de restaurante o almacenes de grandes superficies

Auxiliar de cocina

Ajustador matricero

Analista profesional de bienestar

Ingeniero de procesos

Auxiliar de almacén/bodega

Almacenista

Almacenista de casino

Captador de servicio

Ebanista

Analista de calidad

Operario de troquel

Operario de pintura

Operario de doblador

Operario técnico en pintura

Operario de inyección

Operario en soplado

Técnico locativo electricista

Ejecutivo de cuenta

Auxiliar de tesorería/cajero

Auxiliar de experiencia al cliente

Gerentes de punto

Técnico en refrigeración

Nutricionista

Auxiliar contable y administrativo

Auxiliar CEDI

Analista comercial y marketing

Asistente de tecnología y sistemas

Asistente de aseguramiento y control de calidad

Analista de control de calidad

Asistente de I&D

Coordinador de asuntos regulatorios

Asistente de eventos

Analista de desarrollo galénico

Analista de asuntos regulatorios

Asistente de operaciones digitales

Visitador médico

Jefe de mercadeo

Desarrollador full stack e-learning

Auxiliares de instalación motorizados

Bilingual customer service representative

Técnico en salud oral (auxiliar de odontología)

Odontólogo general

Asesor de cobranza

Asesor call center - atención al cliente y venta cruzada cliente colombiano y español

Abogado

Jefe de talento humano

Jefe contable

Director de laboratorio

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO