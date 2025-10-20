Bancolombia reporta fallas en la aplicación y otros servicios en línea: esta es la razón

Este lunes, 20 de octubre de 2025, miles de usuarios de Bancolombia despertaron con una sorpresa poco grata: la aplicación móvil del banco, junto con otros servicios digitales, presenta fallas generalizadas que impidieron el acceso a cuentas, la realización de transferencias y el pago de facturas. Desde las primeras horas del día, las redes sociales se llenaron de mensajes de clientes que no lograban ingresar a la app Mi Bancolombia, mientras que plataformas como Downdetector registraban un aumento significativo en los reportes de errores.

La situación generó preocupación, especialmente entre quienes necesitaban realizar trámites urgentes, pagos de nómina o transferencias interbancarias. En ciudades como Medellín, Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales, Bogotá y Cali, se concentraron los mayores reportes de fallas.



¿Qué tipo de fallas se presentaron en canales digitales de Bancolombia?

Según los datos recopilados por Downdetector, hasta las 8:20 a. m. se habían registrado más de 430 reportes de usuarios afectados. De estos, un 60% correspondía a problemas de acceso desde dispositivos móviles, un 33 % a fallas al iniciar sesión, y un 7% a inconvenientes con el pago de facturas. Al intentar ingresar a la aplicación, muchos usuarios se encontraron con un mensaje que decía: “Algo salió mal. Pronto solucionaremos el problema y podrás continuar con nosotros”.

Además de la app, algunas sucursales físicas también reportaron interrupciones en el servicio, lo que agravó la situación para quienes buscaron alternativas presenciales. Aunque los cajeros automáticos y corresponsales bancarios continuaron operando con normalidad, la imposibilidad de acceder a los canales digitales dejó a muchos usuarios sin opciones inmediatas.



Ante la creciente ola de quejas, Bancolombia se pronunció a través de su cuenta oficial en X, explicando que la falla no se originó en sus sistemas internos, sino en la infraestructura de Amazon Web Services (AWS), proveedor de servicios en la nube que soporta parte de su operación digital. “Es posible que no puedas usar la app Mi Bancolombia, ni otros servicios en línea para personas y negocios en este momento. Algunas de nuestras sucursales también están sin servicio. Puedes sacar plata en nuestros cajeros y corresponsales y pagar con tarjetas en puntos de venta. Una falla en Amazon Web Services (AWS) nos impactó a nosotros. Lo sentimos mucho. Esperamos estar de regreso muy pronto”.



¿Qué pasó con Amazon Web Services?

La falla en AWS, registrada en la madrugada del 20 de octubre, tuvo un impacto considerable en aplicaciones y servicios que dependen de esta infraestructura. Según el reporte oficial de Amazon, se presentaron “importantes índices de error en los pedidos enviados a una base de datos utilizada por numerosas aplicaciones web y juegos en línea”. Entre las plataformas afectadas se encuentran gigantes como Amazon, Snapchat, Fortnite, Alexa, Epic Games Store, Duolingo, Canva, ChatGPT de OpenAI y Perplexity. La interrupción se originó en una región específica de los servidores estadounidenses, pero sus efectos se extendieron globalmente debido a la interconexión de servicios.

Alrededor de las 5:00 a. m., AWS informó que ya se observaban “señales significativas de reactivación”, tras haber aplicado las primeras medidas de mitigación. Sin embargo, el restablecimiento completo de los servicios puede tardar varias horas, dependiendo de la complejidad de cada plataforma afectada.



Aunque Bancolombia ha realizado inversiones en infraestructura digital, incluyendo el lanzamiento de su nueva app Mi Bancolombia en marzo de 2025, las intermitencias en el servicio no son desconocidas para sus usuarios. En los últimos meses, se han reportado caídas similares, algunas relacionadas con mantenimientos programados y otras con problemas técnicos inesperados. La dependencia de servicios en la nube, como AWS, también implica que cualquier falla externa puede afectar el funcionamiento interno del banco. Por ello, la entidad ha insistido en que trabaja constantemente para mejorar la estabilidad de sus plataformas y ofrecer una experiencia más confiable.



¿Qué pueden hacer los usuarios mientras se soluciona la falla?

Ante este tipo de situaciones, es recomendable seguir algunas buenas prácticas para minimizar el impacto:



Evitar realizar transacciones sensibles mientras el sistema esté inestable.

No compartir datos personales en redes sociales, incluso si se busca ayuda o se reporta el problema.

Utilizar canales alternativos como la Sucursal Telefónica o los corresponsales bancarios.

Verificar saldos y movimientos una vez se restablezca el servicio, para confirmar que todo esté en orden.

Estar atentos a los comunicados oficiales del banco, que suelen publicarse en sus redes sociales y sitio web.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL