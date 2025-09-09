Precio del dólar hoy, martes 9 de septiembre de 2025, en Colombia: TRM sigue por debajo de $4.000

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) en Colombia para el martes 9 de septiembre de 2025 se fijó en $3.945,29 por dólar estadounidense. Este valor confirma la continuidad de una tendencia bajista que ha caracterizado el comportamiento de la divisa en las últimas semanas. La TRM representa el promedio ponderado de las operaciones de compra y venta de dólares en el mercado interbancario colombiano, y es certificada diariamente por la Superintendencia Financiera.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En comparación con la jornada anterior, el dólar presentó una disminución de $15,65, lo que equivale a una variación diaria de -0,40%. Esta caída se suma a una serie de retrocesos que han mantenido la cotización por debajo del umbral de los $4.000 desde el inicio de septiembre. El lunes 8 de septiembre, la TRM se ubicó en $3.960,94, mientras que el viernes 5 de septiembre se registró en $3.991,09, evidenciando una pérdida acumulada de $45,80 en tan solo tres días hábiles.

Durante los primeros nueve días de septiembre, el dólar ha mostrado una tendencia descendente sostenida. El mes comenzó con una TRM de $4.018,41 el lunes 1 de septiembre, y desde entonces ha registrado caídas progresivas. El valor más alto del mes se observó precisamente en esa fecha, mientras que el mínimo se alcanzó el martes 9 de septiembre con los $3.945,29 actuales. La variación acumulada en lo que va del mes es de -$73,12, lo que representa una depreciación del dólar frente al peso colombiano de -1,82%.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia el 9 de septiembre de 2025

Ciudad Compran Venta Bogotá D.C. $3.940 $4.020 Medellín $3.780 $3.980 Cali $3.920 $4.080 Cartagena $3.750 $3.980 Cúcuta $4.240 $3.940 Pereira $3.730 $3.800

El mes de agosto también estuvo marcado por una tendencia bajista en la cotización del dólar. La TRM inició el mes en $4.186,71 el viernes 1 de agosto y cerró en $4.018,41 el domingo 31 de agosto, lo que representa una disminución de $168,30 en ese período. Esta variación equivale a una caída de -4,02%, consolidando el segundo mes consecutivo de descenso en el valor del dólar frente al peso colombiano.



Durante agosto, el valor promedio de la TRM fue de $4.047,41, con un mínimo de $4.008,70 registrado el sábado 23 de agosto y un máximo de $4.186,71 el primer día del mes. La mediana se ubicó en $4.034,74, lo que indica que la mayoría de los días la cotización se mantuvo cercana a ese rango. El valor más frecuente fue cercano a $4.000, lo que refuerza la idea de una estabilización en torno a ese nivel.

Publicidad

La volatilidad durante agosto fue moderada, con una desviación estándar de 43,31, y un coeficiente de variación de 1,07%, lo que sugiere que las fluctuaciones diarias fueron relativamente contenidas. El volumen promedio diario de dólares negociados fue de 1.034 millones, con un promedio de 1.417 operaciones por día,

EFE

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL