Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ATAQUE ARMADA
EE. UU. - VENEZUELA
ANDRÉS DC
LOS INFORMANTES
NÉSTOR LORENZO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Precio del dólar hoy, martes 9 de septiembre de 2025, en Colombia: TRM sigue por debajo de $4.000

Precio del dólar hoy, martes 9 de septiembre de 2025, en Colombia: TRM sigue por debajo de $4.000

En comparación con el pasado lunes, 8 de septiembre, el dólar presentó una disminución de $15,65, lo que equivale a una variación diaria de -0,40%. Vea el precio de la moneda en casas de cambio.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: septiembre 09, 2025 08:49 a. m.
Comparta en:
Precio del dólar hoy, según Banco de la República
Precio del dólar hoy, martes 9 de septiembre de 2025, según Banco de la República -
Getty Images