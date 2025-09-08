Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MILITARES SECUESTRADOS
EE. UU. - VENEZUELA
VALERIA AFANADOR
LOS INFORMANTES
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Precio del dólar hoy, lunes 8 de septiembre de 2025, en Colombia: TRM sigue en menos de $4.000

Precio del dólar hoy, lunes 8 de septiembre de 2025, en Colombia: TRM sigue en menos de $4.000

Esta caída en el precio del dólar equivale a una variación del 0,75%. El viernes 5 de septiembre, la TRM se había fijado en $3.991,09. Vea el precio de la moneda en casas de cambio en Colombia.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: septiembre 08, 2025 10:03 a. m.
Comparta en:
Precio del dólar hoy en Colombia
Precio del dólar hoy en Colombia: así abrió la TRM este 8 de septiembre de 2025 -
Getty Images