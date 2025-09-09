Publicidad

Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Cómo solicitar un crédito de $10 millones en Nequi: no piden papeleo y el desembolso es inmediato

Cómo solicitar un crédito de $10 millones en Nequi: no piden papeleo y el desembolso es inmediato

El crédito de libre inversión de Nequi le permite solicitar montos desde $100.000 hasta $25.000.000. Noticias Caracol le explica en cuánto le quedarían las cuotas mensuales y cuál es la tasa de interés.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: septiembre 09, 2025 08:25 a. m.
Crédito de libre inversión Nequi
Crédito de libre inversión Nequi: cómo solicitar uno de 10 millones de pesos -
Getty Images - Nequi