Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MILITARES SECUESTRADOS
EE. UU. - VENEZUELA
VALERIA AFANADOR
LOS INFORMANTES
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Colombia envejece y nacen menos niños: el preocupante giro demográfico en el país y su impacto

Colombia envejece y nacen menos niños: el preocupante giro demográfico en el país y su impacto

Las cifras no mienten y para especialistas en distintos campos hay alerta porque en Colombia son cada vez más los adultos mayores. Vea aquí la investigación sobre el doble desafío demográfico que enfrenta el país.

Por: Carolina Valencia Lucas
Actualizado: septiembre 07, 2025 10:48 p. m.
Comparta en:
Thumbnail