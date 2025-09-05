Precio del dólar hoy, viernes 5 de septiembre de 2025, en Colombia: TRM por debajo de los 4.000

Este viernes, 5 de septiembre de 2025, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) en Colombia abrió en $3.991,09, marcando una leve caída frente al valor registrado el día anterior, cuando se ubicó en $4.002,86. Esta variación representa una disminución de $11,77, equivalente a un descenso del 0,29 % en el precio del dólar estadounidense frente al peso colombiano.

La jornada de hoy se destaca por haber alcanzado el nivel más bajo del dólar en más de dos meses, desde el 7 de julio de 2025, cuando se registró una TRM de $3.974,37. Este comportamiento refleja una tendencia bajista que se ha mantenido durante las últimas semanas, influenciada por factores tanto internos como externos.

Durante los primeros cinco días de septiembre, el dólar ha mostrado una trayectoria descendente. El mes comenzó con una TRM de $4.018,41, que se mantuvo sin cambios el 2 de septiembre. A partir del 3 de septiembre, la cotización comenzó a ceder terreno, cayendo a $4.016,94, luego a $4.002,86 el día 4, y finalmente a $3.991,09 este viernes. En total, la divisa ha perdido $27,32 en lo corrido del mes, lo que equivale a una depreciación del 0,68 % frente al peso colombiano.



En cuanto al mes de agosto, el dólar también presentó una tendencia bajista sostenida. La TRM inició el 1 de agosto en $4.186,71 y cerró el 31 de agosto en $4.018,41, lo que representa una disminución de $168,30 durante el mes. Esta caída mensual, equivalente a un 4,02 %, fue una de las más pronunciadas del año. El promedio de la TRM en agosto fue de $4.047,41, con un valor mínimo de $4.008,70 y un máximo de $4.186,71. La mayoría de los valores diarios se mantuvieron por debajo de los $4.050, lo que indica una relativa estabilidad dentro de la tendencia descendente.

Por su parte, el mes de julio mostró un comportamiento opuesto. Durante ese periodo, el dólar experimentó una tendencia alcista. La TRM comenzó el 1 de julio en $4.069,67 y finalizó el 31 de julio en $4.179,69, con un incremento de $110,02, equivalente a una variación mensual del 2,70 %. El promedio de la TRM en julio fue de $4.040,85, con un mínimo de $3.974,37 y un máximo de $4.179,69.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia el 5 de septiembre de 2025

Ciudad Compran Venta Bogotá D.C. $3.940 $4.020 Medellín $3.780 $3.980 Cali $3.920 $4.080 Cartagena $3.750 $3.980 Cúcuta $4.240 $3.940 Pereira $3.730 $3.800

El euro se mantiene por debajo de 1,17 dólares

El euro se mantuvo hoy algo por debajo de 1,17 dólares tras la mejora del estado de ánimo en los mercados debido a la caída de los rendimientos de los bonos a largo plazo, que el martes habían llegado a máximos.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1672 dólares, frente a los 1,1670 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior. El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1653 dólares. La entrada de pedidos a las fábricas de EE. UU. bajaron en julio un 1,3 % respecto al mes anterior, cifras que no sorprendieron.

La actividad en el sector servicios de la zona del euro empeoró en agosto más de lo previsto, aunque todavía está en expansión, y los precios de producción subieron más de lo esperado en la región. Este repunte de los precios es un argumento más para que el BCE mantenga sus tipos de interés. La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1610 y 1,1680 dólares.



Precio del oro revalida máximos históricos por encima de los 3.540 dólares la onza

El precio del oro, considerado un activo refugio en tiempos de incertidumbre económica, ha revalidado máximos históricos durante la madrugada del miércoles al superar los 3.540 dólares por onza. Según datos de Bloomberg recogidos por EFE, a las 2.24 horas (0.24 GMT) el precio del oro ha tocado un nuevo récord en los 3.546,96 dólares.

A las 7.30 horas (5.30 GMT), el metal precioso se desinfla. Cae el 0,03 %, hasta los 3.532,28 dólares. En la jornada previa, el oro marcó varios máximos históricos. El primero fue durante la madrugada, cuando superó su último récord, alcanzado el pasado abril, en los 3.500,10 dólares por onza.

Al igual que el oro, la plata también cotiza en nuevos máximos desde 2011, tras situarse muy cerca de los 41 dólares. Durante esta madrugada ha llegado a tocar los 40,97 dólares, aunque poco después baja el 0,42 %, hasta los 40,70 dólares.

Los expertos explican que el precio de los metales preciosos se ve impulsado por el aumento de las expectativas de una bajada de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense (Fed), que se reunirá los próximos 16 y 17 de septiembre. Además, apuntan a la elevada volatilidad macroeconómica y geopolítica, y a la debilidad del dólar.

