ECONOMÍA  / Precio del dólar hoy, viernes 5 de septiembre de 2025, en Colombia: TRM por debajo de los 4.000

Precio del dólar hoy, viernes 5 de septiembre de 2025, en Colombia: TRM por debajo de los 4.000

El precio del dólar hoy mostró una disminución de $11,77, equivalente a un descenso del 0,29 % frente al costo de la moneda el pasado 4 de septiembre.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: septiembre 05, 2025 09:25 a. m.
Precio del dólar en Colombia
Este es el precio del dólar hoy, viernes 5 de septiembre de 2025
Foto: Getty Images