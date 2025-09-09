Bancolombia alertó a sus clientes por este mensaje de texto que han recibido muchos: es una estafa

En Colombia, las estafas digitales han evolucionado con rapidez, aprovechando el crecimiento de la banca electrónica y el uso masivo de dispositivos móviles. Modalidades como el phishing, el vishing y el smishing se han convertido en herramientas recurrentes de los ciberdelincuentes para engañar a los usuarios. El phishing, por ejemplo, se basa en correos electrónicos falsos que simulan ser comunicaciones oficiales de entidades bancarias, mientras que el vishing utiliza llamadas telefónicas para obtener información confidencial.

El smishing, por su parte, se vale de mensajes de texto para inducir al usuario a ingresar a enlaces fraudulentos. Estas técnicas han generado pérdidas millonarias y han afectado la confianza en los canales digitales, obligando a las entidades financieras a reforzar sus sistemas de seguridad y campañas de concientización.



Alerta de Bancolombia por estafa a través de mensaje de texto

Recientemente, Bancolombia emitió una alerta urgente a sus clientes tras detectar una nueva modalidad de estafa que circula mediante mensajes de texto. El fraude, identificado como smishing, consiste en el envío de un SMS que aparenta ser una comunicación oficial del banco. El mensaje en cuestión dice lo siguiente: "BANCOLOMBIA informa que el 05/08/2025 se activo su SEGURO CDF por valor de 187.896. No fue usted? cancele el cobro aqui: segurocdf.com/cs".

Este texto, que ha sido recibido por miles de usuarios en Colombia, presenta múltiples señales de alerta que permiten identificarlo como fraudulento:



Errores ortográficos y gramaticales: la frase “se activo” carece de tilde en el verbo “activó”, lo que denota una falta de cuidado en la redacción. Además, “aqui” debería llevar tilde: “aquí”.

la frase “se activo” carece de tilde en el verbo “activó”, lo que denota una falta de cuidado en la redacción. Además, “aqui” debería llevar tilde: “aquí”. Uso incorrecto de mayúsculas: el mensaje inicia con “BANCOLOMBIA” en mayúsculas sostenidas, lo cual puede parecer una estrategia para llamar la atención, pero no corresponde al estilo habitual de comunicación de la entidad. Asimismo, después del punto en “No fue usted?”, la siguiente oración comienza en minúscula: “cancele el cobro aqui”, lo que contradice las normas básicas de puntuación.

el mensaje inicia con “BANCOLOMBIA” en mayúsculas sostenidas, lo cual puede parecer una estrategia para llamar la atención, pero no corresponde al estilo habitual de comunicación de la entidad. Asimismo, después del punto en “No fue usted?”, la siguiente oración comienza en minúscula: “cancele el cobro aqui”, lo que contradice las normas básicas de puntuación. Enlace sospechoso: el dominio “segurocdf.com/cs” no corresponde a los canales oficiales de Bancolombia, cuyos enlaces legítimos siempre comienzan con “https://bancol.co”.

Este tipo de mensaje busca generar alarma y urgencia, incitando al usuario a hacer clic en el enlace para “cancelar” una supuesta transacción no autorizada. Al ingresar, la víctima es redirigida a una página falsa que simula la interfaz de Bancolombia, donde se le solicita ingresar sus credenciales bancarias. Una vez obtenida esta información, los delincuentes pueden acceder a la cuenta y realizar transferencias sin autorización.



"Este mensaje es falso. El intento de fraude está por todos lados. Proteges tu plata cuando nunca compartes estos datos: usuario, claves, datos de tu tarjeta. Ni por llamadas, ni videollamadas, mensajes o correos. ¡No pasa hasta que pasa! Nuestros enlaces oficiales siempre empiezan por http://bancol.co. No ingreses si es algo diferente", informó Bancolombia en sus redes sociales.



Recomendaciones de Bancolombia para evitar caer en estafas

Ante el incremento de este tipo de fraudes, Bancolombia ha compartido una serie de recomendaciones para proteger a sus clientes:



No abrir enlaces recibidos por SMS o aplicaciones de mensajería, incluso si parecen confiables. Verificar siempre las notificaciones a través de los canales oficiales, como la aplicación móvil o el sitio web bancol.co. Nunca compartir datos sensibles como usuario, claves o información de tarjetas por llamadas, videollamadas, mensajes o correos electrónicos. Desconfiar de cualquier mensaje que genere urgencia o alarma, especialmente si solicita realizar acciones inmediatas como cancelar cobros o autorizar transacciones. Confirmar la autenticidad de cualquier comunicación directamente con la entidad financiera antes de tomar decisiones.

Además, el Banco de la República ha recordado que con la implementación del sistema de pagos instantáneos Bre-B, no es necesario validar transferencias mediante enlaces externos, ya que las operaciones se confirman automáticamente dentro de la plataforma.

Canales digitales de Bancolombia para reportar estafas

WhatsApp oficial de Bancolombia: 300 887 6817. Puede enviar capturas de pantalla de mensajes sospechosos o realizar consultas sobre posibles fraudes.

Correo electrónico para reportes de fraude: correosospechoso@bancolombia.com.co. Úselo para reenviar correos electrónicos sospechosos o mensajes fraudulentos que aparenten ser del banco.

Línea nacional gratuita: 01 8000 912345. Al llamar, seleccione la opción 3 y luego nuevamente la opción 3 para reportar fraudes.

Sucursales telefónicas por ciudad

Bogotá: (601) 343 0000

Medellín: (604) 510 9000

Cali: (602) 554 0505

Barranquilla: (605) 361 8888

Bucaramanga: (607) 697 2525

Pereira: (606) 340 1213

Cartagena: (605) 693 4400

Sucursales físicas Bancolombia

Puede acudir con su documento de identidad y tarjeta débito para:



Bloquear claves.

Solicitar nuevas credenciales.

Recibir asesoría directa en caso de fraude.

Canales digitales transaccionales y de servicio

Aunque no son para reportar fraudes directamente, es importante conocer los canales legítimos de Bancolombia para evitar caer en sitios falsos:



App Bancolombia

Sucursal Virtual Personas: https://www.bancolombia.com

Tabot (asistente virtual): disponible en la web oficial.

La estafa del “Seguro CDF” ha sido una de las más difundidas en los últimos meses, afectando a usuarios en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Aunque no se ha revelado el número exacto de víctimas, las autoridades financieras han confirmado que se han registrado múltiples intentos de fraude con este mensaje.

Bancolombia ha enfatizado, al igual que otras entidades financieras, que ha implementado medidas de seguridad adicionales. Sin embargo, la responsabilidad también recae en los usuarios, quienes deben mantenerse informados y actuar con precaución ante cualquier comunicación sospechosa.

