Precio del dólar hoy, miércoles 10 de septiembre de 2025, en Colombia: así abrió la TRM

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este miércoles 10 de septiembre de 2025 se fijó en $3.919,13, marcando una nueva caída en el valor del dólar frente al peso colombiano. Esta cifra representa el nivel más bajo registrado en más de un año, desde junio de 2024, y confirma la tendencia bajista que ha caracterizado el comportamiento de la divisa estadounidense en los últimos meses.

Respecto al martes 9 de septiembre, cuando la TRM se ubicó en $3.945,29, el dólar presentó una disminución de $26,16, equivalente a una variación diaria de -0,66 %. En lo corrido de septiembre, el dólar ha perdido $99,28, lo que representa una variación acumulada de -2,47 %. El valor más alto del mes se registró el 1 de septiembre con $4.018,41, mientras que el más bajo, además de hoy, fue el 8 de septiembre con $3.960,94. El promedio mensual hasta la fecha se sitúa en $3.991,32, lo que indica una clara revaluación del peso colombiano frente al dólar.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia el 10 de septiembre de 2025

Ciudad Compran Venta Bogotá D.C. $3.940 $4.020 Medellín $3.780 $3.980 Cali $3.920 $4.080 Cartagena $3.750 $3.980 Cúcuta $4.240 $3.940 Pereira $3.730 $3.800

Durante el mes de agosto de 2025, el dólar también mostró una tendencia bajista. La TRM inició el mes en $4.186,71 y cerró el 31 de agosto en $4.018,41, lo que representa una caída de $168,30 o -4,02 % en ese periodo. El valor promedio del dólar en agosto fue de $4.047,41, con un mínimo de $4.008,70 registrado el 23 de agosto y un máximo de $4.186,71 el 1 de agosto. La mediana se ubicó en $4.034,74, y el valor más frecuente fue cercano a los $4.000, lo que refleja una relativa estabilidad dentro de la tendencia descendente.



El euro cae tras la revisión a la baja de las cifras de empleo de Estados Unidos

El euro cayó después de la revisión a la baja de las cifras de creación de empleo de EE. UU., que muestran que el mercado laboral creció de manera moderada durante más meses antes de entrar en la fase de debilitamiento actual. El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1725 dólares, frente a los 1,1743 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1744 dólares. La fuerte revisión a la baja de las cifras de creación de empleo en los 12 meses hasta marzo de 2025, 911.000 empleos menos, impulsaron las apuestas de que la Reserva Federal (Fed) bajará sus tipos de interés en 50 puntos básicos en septiembre.



Anteriormente, el euro se acercó a los 1,18 dólares pese a la subida de la prima de riesgo de Francia tras la caída del Gobierno del primer ministro François Bayrou debido a los recortes presupuestarios que preveía para 2026. La prima de riesgo de la deuda francesa escaló hasta los 81,5 puntos básicos, debido a la inestabilidad política en Francia, y superó a la de Italia, lo que situó la deuda de Francia como la peor de la eurozona.

La rentabilidad de la deuda francesa y la italiana se sitúan en el 3,48%. El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que nombrará a otro primer ministro en los próximos días, el cuarto desde junio de 2024, pero evita la convocatoria de elecciones legislativas anticipadas.

El euro podría estar bajo presión si los mercados no ven cambios claros en el presupuesto de Francia, pero, de momento, los mercados no ven riesgo de contagio a otros países de la zona del euro y por ello el euro no se ha depreciado. El diferencial de la deuda soberana de Francia ha subido en los mercados, pero no excesivamente, probablemente, porque los mercados prevén que el BCE comprará deuda soberana francesa en caso de que su rentabilidad se dispare y pese a que Francia está sujeta a un procedimiento de déficit excesivo.

El BCE aprobó en julio de 2022 el Instrumento para la Protección de la Transmisión (de la política monetaria) que le permite intervenir en el mercado secundario para evitar que la rentabilidad de la deuda de un país se dispare de forma injustificada respecto a su situación económica.

Uno de los criterios para comprar deuda de un país es que no esté sujeto a un procedimiento de déficit excesivo. EL BCE rehusó hoy realizar comentarios a EFE porque esta semana se reúne el Consejo de Gobierno y está en periodo de silencio antes de la reunión, ya que cualquier comentario podría entenderse como señal al mercado.

La economista alemana Isabel Schnabel, miembro del comité ejecutivo del BCE, dijo recientemente en una entrevista con la agencia Reuters que se sobreinterpreta lo que ocurre en estos momentos. "Lo que vemos en Francia no es completamente nuevo. Francia afronta una situación presupuestaria desafiante. Hay una necesidad de consolidar, mientras al mismo tiempo hay una necesidad de impulsar el crecimiento potencial en un ambiente políticamente cargado", según Schnabel.

"Por lo tanto, lo que vemos es principalmente un asunto que afecta a Francia. No creo que tenga implicaciones más amplias para el euro", añadió Schnabel. También recordó en la entrevista que hay reglas claras sobre cuándo el BCE puede activar el instrumento y comprar deuda en el mercado secundario.

"Está ahí para hacer frente a movimientos injustificados y desordenados en los mercados de deuda soberana. No vemos eso de momento. Hemos visto algunos cambios de precios, lo que simplemente significa que los mercados financieros funcionan de la forma que deberían hacerlo", dijo Schnabel.

También consideró improbable hablar de este instrumento de compras de deuda en estos momentos. La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1725 y 1,1780 dólares.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL