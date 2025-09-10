Publicidad

Aplicación que suplanta Nequi genera comprobantes de pago falsos que parecen reales: cuidado

A simple vista, los certificados de pago parecen legítimos, pero en realidad no lo son. No caiga en la trampa, estas son alternativas que puede tomar para evitar estafas.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: septiembre 10, 2025 11:57 a. m.
Comparta en:
Aplicación que suplanta Nequi genera comprobantes de pago falsos que parecen reales
Nequi - TikTok: @andrutechrecomienda