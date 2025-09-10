Nuevos videos de fuertes riñas a las afueras de City U, en Bogotá, en partido Venezuela vs. Colombia

Las imágenes que circulan en redes sociales muestran a decenas de personas enfrentándose a golpes, lanzando objetos y corriendo para resguardarse en medio del caos. Entre gritos, insultos y botellas que volaban de un lado a otro, la plazoleta del complejo residencial y universitario City U, en pleno centro de Bogotá, se convirtió en escenario de una riña multitudinaria tras la transmisión del partido entre Colombia y Venezuela la noche de este martes, 9 de septiembre.

Los registros audiovisuales evidencian el momento exacto en que la multitud perdió el control: algunos asistentes se agreden mientras otros huyen despavoridos para evitar ser alcanzados por objetos contundentes. Algunos de los presentes, según se aprecia en las grabaciones, incluso empuñaron armas blancas, lo que incrementó el miedo de quienes presenciaban la pelea.

La situación se presentó minutos después de que la selección colombiana sellara su clasificación al Mundial de 2026 con un contundente 6-3 frente a la vinotinto. Lo que comenzó como una velada festiva en torno al fútbol terminó en pánico colectivo. Estudiantes, trabajadores y transeúntes que pasaban por el lugar quedaron atrapados en medio del desorden.



Amigos predije el futuro de ese partido en city u pic.twitter.com/5ZR4HRyrmT — Isa (@lisabellas11) September 10, 2025

De acuerdo con testigos, la tensión empezó a crecer desde los primeros goles. En redes sociales, una usuaria identificada como Loren Sofía relató en X cómo se gestó la pelea: “La cosa es que en el primer gol de Venezuela, los chicos de ese país empezaron a echarle cerveza encima a los de Colombia para celebrar. Obvio hubo gente que se molestó y empezaron a devolver el gesto. Hacía gol Colombia: les tiraban cerveza a ellos. Hacía gol Venezuela: ellos tiraban pola. Pero obviamente (por el marcador) esa dinámica se volvió muy desigual y los muchachos de Venezuela ya estaban bravos”.

La narración coincide con lo observado en las grabaciones: tras cada anotación, algunos hinchas lanzaban bebidas sobre los demás, lo que generó roces que se salieron de control. Según Loren Sofía, la pelea estalló en el sexto gol de Colombia, anotado por Jhon Córdoba: “Luego no sé si les dijeron algo o no, pero con el sexto gol de Colombia se empezaron a dar puños entre todos y terminó en tropel”.

El triunfo colombiano fue celebrado en todo el país, pero en este punto de la capital se transformó en detonante de un enfrentamiento colectivo. Mientras en Maturín, Venezuela, la ilusión se apagaba con la eliminación del repechaje tras confirmarse el empate de Brasil en La Paz, en Bogotá el ambiente se tornaba cada vez más hostil.

Videos compartidos en internet muestran que la seguridad privada del complejo intentó controlar la situación, pero la magnitud del desorden superó sus capacidades. Varios vigilantes tuvieron que intervenir para separar a los agresores, sin éxito, por lo que fue necesaria la llegada de la Policía Metropolitana de Bogotá.

bueno, por fin en city u paso algo interesante pic.twitter.com/8qX1tbEnn3 — jummmmm (@bncoketa_) September 10, 2025

El teniente coronel Sergio Bayona, comandante operativo de seguridad ciudadana número 4, confirmó que la institución desplegó uniformados en el lugar: “Se nos genera un hecho de intolerancia, lo cual genera una riña múltiple entre estas dos hinchadas. En ese momento dan aviso a nuestras zonas de atención y de inmediato llegamos e intervenimos, y separamos las dos partes. En este momento podemos dar un parte de tranquilidad. La Policía Metropolitana de Bogotá está desplegando sus capacidades con nuestros vecinos, recogiendo videos, para ver si logramos la ubicación de las personas, al parecer extranjeras, que generaron este hecho”.

De acuerdo con la Policía, no se presentaron heridos ni personas capturadas. Sin embargo, testigos aseguraron que la pelea pudo haber terminado en tragedia debido a la presencia de cuchillos y al lanzamiento de objetos contundentes en medio de la multitud.

Los vecinos y residentes del complejo City U expresaron su preocupación por la recurrencia de este tipo de situaciones en la zona. En los últimos años, la plazoleta del conjunto universitario se ha convertido en punto de encuentro para ver partidos de gran relevancia, lo que congrega a cientos de aficionados.

Bogotá | Riña entre colombianos y venezolanos tras el partido en el centro de la capital

En inmediaciones del centro comercial City U, en el centro de Bogotá, se presenta una fuerte riña entre ciudadanos colombianos y venezolanos, desencadenada tras el resultado del encuentro… pic.twitter.com/4CcQjDje2j — Cali informa (@caliinforma) September 10, 2025

El partido que detonó la confrontación era clave para ambas selecciones. Mientras Colombia aseguraba su clasificación al Mundial con 28 puntos, ubicándose tercera en la tabla, Venezuela veía esfumarse la posibilidad de pelear por un cupo en el repechaje al quedar con 18 unidades.

El director técnico de la selección Colombia, Néstor Lorenzo, en rueda de prensa posterior al encuentro, se refirió al desempeño deportivo de sus jugadores y destacó la importancia de la victoria. “El balance tiene que ver con el proceso que llegamos en 2023. Ya son dos años y medio donde, sin duda, hubo unos altibajos, sobre todo en los resultados de los partidos que se nos escaparon sobre la hora, en grandes escenarios. Pero el equipo siempre fue protagonista y fue a buscar los partidos. Ahí es donde debemos seguir mejorando”, señaló.

